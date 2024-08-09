李洋度假不忘致敬舉重女神郭婞淳　「恭喜偶像，也辛苦妳了」

▲李洋與女友出國仍心繫還在奮戰的台灣國手。（圖／攝自李洋FB）

記者游郁香／綜合報導

剛完成巴黎奧運羽球男雙2連霸的李洋，榮耀歸國後隨即帶著女友出國度假，開啟「勿擾模式」，不過他依舊心繫還在拚戰的台灣國手，在「舉重女神」郭婞淳奪銅後，他第一時間就發文致敬，「恭喜偶像，也辛苦妳了。」

「舉重女神」郭婞淳除了多年來保持頂尖實力，她比賽時的展現的技術，非常流暢且賞心悅目，被誇讚「像與槓鈴共舞」，她也將正能量傳遞給所有人，東京奧運奪銀的「鞍馬王子」李智凱、本屆巴黎奧運摘銅的「抗癌女拳王」陳念琴和「麟洋配」的李洋，都把她當成偶像。

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▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透

李洋在巴黎的奧運最後一舞，與搭檔王齊麟完成羽球男雙衛冕霸業，榮耀歸國後又帶著女友出國度假，他打趣表示，「人生第一次出國沒有帶球拍。」還提到接下來會開啟勿擾模式，不過在偶像郭婞淳奪銅後，李洋馬上發動態致敬，「恭喜偶像，也辛苦妳了。」

30歲的「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，儘管自2022年就持續受到腰部與腿部傷勢困擾，她仍堅毅前行，在本屆巴黎奧運盡全力展示最好的自己，最終以總和235公斤摘銅，達成個人連3屆奧運都奪牌的偉大紀錄，站上頒獎台時忍不住掉下眼淚。