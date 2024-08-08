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快訊／「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤　暫時名列第4

▲亞運女子舉重59公斤級挺舉，中華隊郭婞淳第二次試舉成功。（圖／記者林敬旻攝）

▲「舉重女神」郭婞淳。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，她3年前在東京奧運奪金完成「大滿貫」壯舉，並刷新59公斤級3項奧運紀錄，但她自2022年起飽受傷勢困擾，今(8)日在巴黎奧運登場，抓舉開把103公斤，是她上屆東奧的紀錄，第1次試舉成功，第2把挑戰105公斤失敗，第3把再次挑戰105公斤成功，本屆抓舉以105公斤作收，暫時名列第4。

本屆舉重女子59公斤級共有12人參賽，郭婞淳的報名成績排在第4，30歲的她已是所有參賽選手中第2年長。郭婞淳生涯最佳成績為抓舉110公斤、挺舉140公斤，總和247公斤，這3項都是世界紀錄，但抓舉與總和已被刷新。

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上屆東京奧運，郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤替我國摘下首金，身為女子59公斤級「衛冕者」的她，自2022年開始就受到大小傷勢困擾，專注於參加與巴黎奧運排名有關的國際大賽，去年杭州亞運，她則以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿下銅牌。

郭婞淳出發前談到反覆的傷勢狀況，一度紅了眼眶，但她仍希望在巴黎奧運展現出「最好的自己」，替台灣爭取榮耀。今日正式上陣，郭婞淳抓舉開把103公斤，是她上屆東奧的紀錄，也是所有選手開把重量第2高，她一氣呵成，第1次試舉成功，第2把將重量提升到105公斤失敗，第3把再次挑戰105公斤成功，抓舉105公斤暫時名列第4。

中國名將羅詩芳在抓舉第3把舉起107公斤，締造奧運抓舉新紀錄，暫時排在第1，第2是加拿大選手沙朗(Maude Charron)的106公斤，第3為哥倫比亞女將阿爾瓦雷斯 (Yenny Álvarez)的105公斤。

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