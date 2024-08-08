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富邦悍將與韓職起亞虎將交流比賽　李雅英回娘家應援

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將球團6日韓國光州起亞冠軍球場(KIA Champions Field)拜會起亞虎球團，未來將與夥伴 KBO起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長。

悍將由總經理陳昭如帶領球團前往韓國，並安排Fubon Angels秀秀子、丹丹、檸檬、Jessy、李雅英，與KIA Tigers Cheerleader金韓拿、鄭嘉睿、劉世彬、千昭允一起站上舞台為起亞虎應援。作為KIA Tigers球隊主要贊助夥伴的富邦現代人壽，也共同歡迎Fubon Angels的來訪。

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身為地主的KIA Tigers Cheerleader，本次特別準備主場球衣歡迎Fubon Angels的造訪。6日賽事開場表演，由五位Fubon Angels與四位KIA Tigers Cheerleader，共同演出悍將年度主題歌曲「GO STONGER」，

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

二局下時Fubon Angels特別用韓文向全場球迷自我介紹，其中曾擔任過起亞虎啦啦隊的李雅英，本次「回娘家」更受到全場球迷熱情掌聲歡迎。

四局上則由隊長秀秀子領軍，帶來悍將局間歌曲「Here We Go」演出，四局下則換由李雅英代表，與球迷玩起大眼瞪小眼的趣味局間遊戲，再度展現出電眼笑容魅力。

受到全場一萬五千名球迷與場邊啦啦隊的熱情應援鼓勵，主場起亞虎隊在一局下率先取得分數，並一路保持領先，最終以2比0贏下勝利。在比賽結束後，Fubon Angels與KIA Tigers Cheerleader，也共同站在應援舞台上跳起慶祝勝利的舞蹈。

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

悍將球團表示，此行成果豐碩，除拜會多家KBO球團， 也率台灣及3位韓籍啦啦隊員李晧禎、南珉貞及李雅英至首爾富邦現代人壽總部參訪，受到同仁熱烈歡迎。

富邦悍將未來將持續透過韓國富邦現代人壽協助，與夥伴 KBO起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長。

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將Fubon Angels與起亞虎啦啦隊一起站上舞台為起亞虎應援 。（圖／富邦悍將提供）

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關鍵字： 棒球中職富邦悍將起亞虎

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