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跆拳道甜心羅嘉翎東奧後歷經3大挫折　忍傷背負期待哭著道歉

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

羅嘉翎上屆東京奧運以19歲的年紀摘銅，3年前的「大黑馬」成了台灣巴黎奧運跆拳道的「唯一希望」。在東奧出乎意料登上頒獎台後，她歷經適應新規則的掙扎狀態，走過失格風波，強忍著左腳疲勞性骨折登上巴黎奧運，背負巨大期待，儘管最終止步16強，但這些打擊只會讓她未來更加強大。

已經長高到184.5公分的羅嘉翎，是台灣史上最高的跆拳道女子選手，長相甜美的她，在東京奧運爆紅後，得到了「國民女友」、「跆拳道甜心」的稱號。她出身自跆拳道世家，爸爸羅文祥在新北市三芝區經營道館，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，全家都擁有「黑帶」。

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▲▼「跆拳道甜心」羅嘉翎巴黎奧運首戰落敗，靜待敗部復活機會。（圖／路透）

▲羅嘉翎帶傷拚戰。（圖／路透）

羅嘉翎自幼就接受爸爸的嚴格訓練，在道館裡只能稱「教練」，不能喊「爸爸」。為了練好跆拳道，她幾乎把所有時間都花在訓練上，學生時期從沒參加過畢業旅行，所有的辛苦與犧牲換來場上的亮眼成績，她2015年首次參加國際賽，就拿下亞洲少年錦標賽銅牌，之後更成為台灣首位連2屆世青賽摘金的選手。

羅嘉翎17歲時就成為亞運培訓隊的一員，轉入成人組賽事後，陸續踢過大獎賽、世錦賽等國際大賽，19歲就登上奧運舞台，在東京奧運踢下銅牌，成為該屆最大的黑馬，被看好成為繼金牌名將陳詩欣後，下一位奧運金牌之星。

自朱木炎和陳詩欣在2004年雅典奧運雙雙摘金開始，台灣跆拳道連4屆都有奧運獎牌進帳，但之後歷經了8年的等待，才等到羅嘉翎在東京奧運奪銅，本屆巴黎奧運，羅嘉翎更是我國唯一參賽的跆拳道選手，背負巨大期待。

▲▼「跆拳道甜心」羅嘉翎巴黎奧運首戰落敗，靜待敗部復活機會。（圖／路透）

▲羅嘉翎帶傷拚戰。（圖／路透）

羅嘉翎在東奧驚喜登上頒獎台，曾因跆拳道比賽規則改變，從總分制改為回合制，讓她在國際賽遭遇了好幾場慘敗，感到非常受挫；去年她則陷入「失格風波」，她參加美國公開賽時，因超重0.1公斤無法參賽，引起軒然大波，她一度為此刪除了社群媒體APP。

於此同時，傷病也找上了羅嘉翎，她在去年6月世錦賽結束後，檢查出左腳疲勞性骨折，之後的成都世大運、杭州亞運只能帶傷上陣，去年12月又在大獎賽總決賽傷到肋骨，銅牌戰被迫退賽，之後她就沒再參加任何國際賽。

在國際賽場首次復出就是在奧運殿堂，羅嘉翎16強賽0比2敗北，腳明顯一跛一跛，一面哭著向大家道歉，令人不捨，最終因擊敗她的對手黎巴嫩奧恩(Laetitia Aoun)在4強賽落敗，羅嘉翎也宣告無緣復活賽，本屆止步16強，但相信這些打擊只會讓她未來更加強大。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

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