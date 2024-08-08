郭婞淳溫柔舉起「台灣希望」　上屆締大滿貫本屆負傷摘銅

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，她在上屆東京奧運奪金完成「大滿貫」，刷新59公斤級3項奧運紀錄，微笑倒在奧運Logo的畫面，還歷歷在目。儘管這3年飽受傷勢纏身，她仍期盼舉起榮耀，最終她在負傷之下摘銅，就如她說的，「我舉起的不只是重量，更是希望。」

擁有阿美族血統的郭婞淳來自坎坷家庭，出生時體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正，因為媽媽長期在外地工作，由外婆扶養長大，家中積欠房貸，經常沒錢吃早餐，連夜搬到工寮或借住親戚家是常態，運動成為她的心靈寄託，並透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費，幫助家計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成長過程非常艱辛，讓郭婞淳更能同理他人的難處，她溫柔而細膩，甚至在2014年備戰亞運時遭槓鈴重壓，導致右大腿肌肉70%斷裂，她想到的都是「在國訓中心等救護車都這麼久，那如果是我的家鄉(台東)或更偏遠的地區怎麼辦？」於是拿出150萬的奪牌獎金，捐了一台救護車給澎湖的醫院。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

郭婞淳曾以「星星」比喻自己，「星星不會發亮，但是會燃燒，我要當一個燃燒自己的人，我舉起的不只是重量，更是希望。」她3年前替台灣舉起了至高無上的榮耀，她在東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤為我國贏得該屆首金。

郭婞淳締造在奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽皆奪金的「大滿貫」壯舉，同時也刷新奧運59公斤級抓舉、挺舉和總和紀錄，她當時挑戰新世界紀錄的141公斤失敗後，微笑倒在奧運Logo上的畫面，仍歷歷在目。

在東奧後，郭婞淳又在世錦賽以抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤完成59公斤級3連霸，生涯囊括10面世錦賽金牌(抓舉1金、挺舉4金、總和5金)，超越前輩陳瑞蓮的9金紀錄，成為我國在世錦賽「最多金」選手，攀上生涯巔峰。

▲郭婞淳東奧微笑倒在奧運Logo上。（圖／路透）

不過自2022年開始，郭婞淳就受到大小傷勢所困擾，專注於參加與巴黎奧運排名有關的國際大賽，去年杭州亞運則以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿下銅牌。

出發前談到反覆的傷勢狀況，郭婞淳一度紅了眼眶，但她仍希望在巴黎奧運展現最好的自己，替台灣爭取榮耀，最終她本屆以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤再次站上頒獎台，替中華代表團再收穫一面銅牌。

就如她曾說的，「如果不是經歷受傷、成績不如預期等低潮，我相信我的人生不會有這麼多激勵人心的故事，一切都是最好的安排，這些都是我前進的最大動力。」