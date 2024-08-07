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「滿多人不看好」李洋打臉酸民　最難忘這一瞬間

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李洋，王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟在巴黎奧運勇奪金牌，連霸寫歷史，兩人今早搭機抵達國門，上千名球迷熱情迎接。李洋在金牌戰前夕回覆酸民，他坦言，外界一開始確實都不看好，能夠退役前成功衛冕，最難忘正是吻地告別那一瞬間。

麟洋配本屆以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。事實上，兩人在東京奧運奪金後，一度陷入長達2年的冠軍荒。

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金牌戰開打之前，李洋也收到酸民私訊，嗆「專贏奧運拿獎金」。他當時高EQ回應，強調自己也有繳稅，從沒以錢為出發點，只要上場就想贏。

「上一屆剛開始打，台灣比較不認識我們，接下來三年，成績起伏不定，滿多人不是這麼看好我們，很高興我們有堅持過來，以全勝之姿拿下冠軍，為國人爭光。」李洋說。

兩人被稱是大賽型選手，李洋指出，奧運本來就會有更多國人支持與關注，現場確實聽到很多加油聲，至於酸民的不理性私訊，他說，「我們公開賽也很想贏，沒拿到真的很可惜，這次能夠把金牌帶回台灣，我們很開心。」

回想最難忘的一瞬間，李洋表示，「應該就是親吻告別球場，當下真的情緒非常激昂，瞬間有這個想法，才有這個舉動。」

王齊麟則指出，每一場都相當難忘，包括預賽最後一戰對中國組合劉雨辰、歐烜屹，「那時確定晉級之後，其實有鬆口氣，不過比賽還在進行中，想說氣不能掉。」中間一度鬆懈，多虧李洋緊盯，「他問我是不是要沒力了，我趕快把氣頂上去。」
 

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