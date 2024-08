連5屆角力摘金史上第一　古巴傳奇：我把夢想留在墊子上

▲羅培茲(Mijain Lopez Nuñez)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運角力項目,古巴傳奇名將羅培茲(Mijain Lopez Nuñez)在男子希羅式130公斤級的比賽中以6比0擊敗來自智利的對手兼好友阿科斯塔(Yasmani Acosta)奪下金牌,羅培茲成為奧運史上首位能夠在單一項目5屆奪金的選手,打破游泳傳奇名將「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)等人的紀錄。

41歲的羅培茲近20年來一直是奧運會上角力的主導人物,他在比賽結束後親吻了賽場,並留下了鞋子,似乎表示他的傳奇職業生涯可能已經結束。

On a day of history, another iconic moment in wrestling.



Mijain Lopez Nunez ???????? wins his record 5th wrestling Olympic gold. Lopez, 41, is the only Olympian to win Olympic gold at five different Olympics in the same event.



2008 Beijing 120kg GR

2012 London 120kg GR

2016… pic.twitter.com/NFgEpohun2 — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 6, 2024

「我感到有點難過」羅培茲在談到他脫下鞋子的那一刻時說道,「就好像你把生命的一部分留在那裡了,從很小的時候起,我就開始從事這項運動,這項運動讓我聞名於世,我在墊子上留下了夢想,而且是一個會激勵所有年輕人的夢想」。

「我想我留給所有追隨我的年輕人們的東西是,永遠要為他們想要實現的目標而奮鬥,」羅培茲補充道,「人生沒有限制,沒有年齡差距,沒有不能實現的目標」。

Lopez nunez mijain takes off the shoes. 5 time gold medalist .., not even a point scored on him br>

Olympic history and u got to witness it pic.twitter.com/UmTF3YyHua — Kosha Dillz (is @ Paris Olympics 2024) (@koshadillz) August 6, 2024

綜觀羅培茲的職業生涯,他參加過2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運(原2020但因疫情延一年)與今年2024年的巴黎奧運,羅培茲從2008年起連續5屆奧運角力奪金,成為史上第一位能在奧運單一項目拿下5面金牌的選手。

Mijain Lopez Nuñez of Team #Cuba removes his shoes to signify his retirement after winning and earning of fifth Olympic #Gold in the #Wrestling Men's Greco-roman 130kg final match against Yasmani Acosta Fernandez of Team Chile. : @stieriously, @Dan_Mullan #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/iJjVdIlhku — Getty Images Sport (@GettySport) August 6, 2024

對手阿科斯塔也談到對於這場比賽的想法,「我的心情很複雜,」他說道,「我想贏得金牌,但同時,也不太想贏得金牌,因為那是羅培茲,世界摔角界的傳奇人物」。

「他是一個對手,也是一個朋友。我們已經認識很久了,我們一起參加了今年奧運的選拔賽,他在每個階段都給我建議,所以他就是一切,一個對手,一個朋友,他​​是兄弟 」。