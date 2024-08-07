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不畏性別爭議！阿爾及利亞拳后5比0完勝　「闖金牌戰」對決中國

▲▼阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）擊敗泰國選手，挺進金牌戰。（圖／路透）

▲ 克莉芙成功闖進金牌戰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）和台灣好手林郁婷同樣捲入性別風波，不過她不畏質疑聲浪，6日在巴黎奧運女子拳擊次66公斤4強戰再下一城，擊敗泰國選手闖進決賽。對手針對爭議則回應，「她是個女人，但她很強。」

綜合《美聯社》等外媒，25歲的克莉芙挺進半決賽已確定保銅，6日對上泰國選手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng），3輪比賽最終以5比0完勝，9日將和打敗台灣「拳擊女王」陳念琴的中國選手楊柳爭奪金牌。

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▲▼阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）擊敗泰國選手，挺進金牌戰。（圖／路透）

▲ 克莉芙擊敗泰國的素萬那彭。（圖／路透）

儘管克莉芙在場上表現出色，外界批評與污名卻不絕於耳，起因是她和林郁婷都在去年世錦賽被國際拳擊總會（IBA）以未通過性別檢測為由取消資格，在奧運登場前又被舊事重提，加上《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等名人發聲，使輿論快速發酵，也讓這起風波成為巴奧運最大焦點之一。

不過爭議未對克莉芙帶來負面影響，她受訪時直言，「我不在乎這些。我希望做好準備，展現出良好的水準，展現我的才能，因為我想驚艷大家。」對手素萬那彭針對爭議則表示，「我聽過有關她的報導，但沒有密切關注。她是個女人，但她很強。」

克莉芙上周接受《美聯社》合作運動媒體SNTV採訪時也強調，她面臨的仇恨言論已經損害人類尊嚴，呼籲停止霸凌運動員，至於外界對於自己的質疑，「上帝保佑這場危機將以金牌告終，這會是最好的回應」，如今她距離奪金僅剩一步之遙。

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關鍵字： 奧運拳擊克莉芙性別爭議2024奧運拳擊2024奧運國際

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