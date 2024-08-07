確認今年奧運是最後一舞！莊智淵：還有很多想做的事

▲巴黎奧運台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

生涯第六次參與奧運會的「桌球教父」莊智淵，本屆巴黎奧運僅參加男子團體賽，而在8強賽不敵日本之後，代表著他本屆奧運之旅將劃下句點，賽後他透露自己還有很多其他的事情想做，確認今年的巴黎奧運就是他最後一屆奧運。

此役莊智淵跟徒弟高承睿攜手出擊第一點雙打，他也扛起第四點單打重任，可惜兩點都沒能拿下，他賽後指出，比賽結束的當下，他仍持續在想「剛剛那球可以怎麼打更好」，但他認為自己第四點末段幾個球都打的不差，但是誤判了對手出球的力道，「可能我想像他過來的球有十分的那個力道，但是總是七分、八分。」

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今年43歲的莊智淵從2004年的雅典奧運以來，已經參與了六屆奧運會，他在今年的比賽前就曾點出，可能是他生涯最後一屆奧運，並逐漸退居幕後，放權給新生代，今天賽後他重申，本屆奧運基本上就是他最後一屆奧運。

「我是真的想要做一點事情，加上現在是有家庭、然後有小孩子，我是真的想要做一些其他事情。」莊智淵說，「我其實一直有很多事情想要做，做的肯定是跟桌球以及台灣體育有關的事情，可能因為我是打桌球的，所以我希望台灣桌球體育好。」他指出有些事情由公家單位來做的話，行政上會有難處，由他這邊來著手，自由度會更大，希望能做更多對桌球有正向發展的事情。