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洪總看「雷公劇場」像在洗三溫暖　後勁保持不敗關鍵在心態

▲▼台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

台鋼雄鷹6日作客樂天桃園主場，以76險勝，最後一局雷公上演劇場，被連追3分，讓總教練洪一中看得心驚膽跳直言，「像在洗三溫暖。」

雷公9局上登板，握有73領先時，遭到狙擊被追近至1分差，最後才以滾地球收下勝利。洪總坦言，「最後一道防線就是他，不管怎麼說還是完成了，心臟快停了，贏球就好。」近期取得3連勝，打線復甦是關鍵，洪總也說，「串連比較好一點，慢慢成形。」

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伍祐城7局接替挨陳晨威兩分砲掉分，洪總認為，不只伍祐城，陣中中繼投手表現都還有待加強，「年輕投手球質不錯，但還需要學習跟打者對決，多累積經驗，跟他們說細節要學習。每天都只投一局的話，失2分防禦率就會暴增，至少要出賽3場才能降低，當先發和中繼角色不同，中繼一局不管領先幾分，都要有守住一局的心態。」

台鋼單場跑出4盜，累計59盜超越兄弟56盜為全聯盟最多，洪總表示，「跑者評估是可以跑的，也沒有亂盜壘，打得比別人少，就多跑一點。」

後勁度過3局下危機，只失1分，洪總說，「他的球本來就會亂跑，那時我也不擔心，也習慣了。反而是後面心情忐忑，好像在洗三溫暖，本來身體乾乾的，最後一局爆汗。」

後勁對決前東家桃猿優質先發獲頒MVP，他表示，「大家都認識彼此，上場就享受，做好自己該做的事。」3局從保送前捕手搭擋張閔勛開始出現亂流，他坦言，「那個保送有投邊邊角角的球，隨後想修正反而亂了機制，最後有修回來，保持競爭的心態，把球種和位置丟出來。」

後勁從後援轉先發繳出好表現，累計第6場一軍先發出賽都沒有敗戰，保持3連勝，他表示，「把體力條拉長，保持救援的思維投先發。」

▲▼台鋼雄鷹後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

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關鍵字： 台鋼雄鷹樂天桃園棒球台灣運動

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