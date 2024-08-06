統一獅本季首進軍花蓮主場　贈球四維高中致力基層發展

▲統一獅總經理蘇泰安捐贈四維高中棒球隊簽名大球及棒球，以行動回饋致力於基層棒球發展。 （圖／統一獅提供）



記者王真魚／綜合報導

統一獅本季首度前往花蓮縣德興棒球場，展開為期近一週的主場賽事。今日賽前不僅邀請花蓮縣四維高中熱舞社帶來開場表演，更舉辦回饋基層棒球捐贈儀式，本場開球來賓則是花蓮體中射箭隊詹豪杰。



賽前由花蓮四維高中熱舞社擔任開場嘉賓，帶來青春活力的舞蹈表演，緊接著由統一獅總經理蘇泰安捐贈四維高中棒球隊簽名大球及棒球，以行動回饋致力於基層棒球發展，為台灣基層棒球盡一份心力。

不僅是棒球，統一獅也關注其他基層賽事選手表現，本場開球嘉賓邀請全中運射箭高男團體組三連霸的花蓮體中射箭隊詹豪杰、徐皓哲、潘士杰，由詹豪杰代表開球，開球捕手則是許哲晏，為今日賽事投出好球，揭開序幕。

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統一獅總經理蘇泰安表示，感謝這次能順利前來花蓮比賽，藉由捐贈棒球回饋基層球隊，「希望選手們未來都能發揮最好的表現，繼續在球場上發光發熱，展現自身最佳價值，不僅是棒球，也期許花蓮各項基層賽事與選手們都能在賽場上被看見。」

▲花蓮縣四維高中熱舞社帶來開場表演，開球來賓則是花蓮體中射箭隊詹豪杰。 （圖／統一獅提供）