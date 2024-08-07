德國田徑鬧內鬨！地表最性感運動員接力出賽　除名隊友不滿

▲施密特（Alica Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運，德國田徑代表隊爆出內訌消息，起因據傳是因為「地表最性感運動員」施密特（Alica Schmidt）被選上男女混合4X400公尺接力出賽，而另一名隊員布爾曼（Luna Bulmahn）遭到除名，也讓她在社群網站大吐苦水，直言「我是帳面成績第2快的400公尺選手」！

25歲的施密特被教練選為先發，布爾曼遭到除名，此一決定也讓24歲的布爾曼掀起了一場「隊內風暴」，因為她堅信自己比施密特更快，因此應該參加。

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Alica Schmidt



Idade: 25 anos

Esporte: Atletismo

País: Alemanha???????? pic.twitter.com/U5cRJ4f7ak — André Luis (@euandreleiria1) July 28, 2024

她在社交媒體上表示「是的，我是帳面上第二快的400公尺運動員，然而，不，我沒有被提名混合接力」。而施密特的先發也意味著布爾曼不能與男友布雷多（Jean Paul Bredau）一同參賽。

而在8月4日施密特與布雷多跑出預賽分組倒數第2成績無緣晉級後，布雷多表示「賽前並非一切完美，這就是為什麼我欠缺活力，德國田徑協會做出了一些不是所有人都認可的決定，他們之前說得非常清楚，最快的4個人應該出賽，但最後卻做出不同的決定」。

此言論一出外界普遍認為布雷多、布爾曼情侶檔是對施密特被選上出賽感到不滿，隨後德國田協回應道出賽陣容是由代表隊教練團決定，包括三方的個人教練，最終投票大家也同意這個陣容。「成功取決於良好的團隊合作與互信」德國田協運動總監伯格（Jorg Bugner）堅信的說道。

▲布爾曼 (Luna Bulmahn)。（圖／達志影像／美聯社）



今天德國田協宣布布爾曼將不會參加接下來的女子4X400公尺接力，換而言之就是本屆巴黎奧運都沒有出賽。而德國田協表示，布雷多已經針對他日前的發言道歉，將會繼續參加男子400公尺賽跑項目，但他最終無緣晉級。