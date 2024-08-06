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跆拳道羅嘉翎8日首戰黎巴嫩選手　8強賽將碰兩屆奧運金牌

▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎惜拿銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎惜拿銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

身為台灣在巴黎奧運跆拳道唯一參賽選手羅嘉翎將在8日登場，力拚連2屆登上頒獎台的她，57公斤級首戰將出戰2018年雅加達亞運銅牌、黎巴嫩的奧恩，8強賽假想敵為兩屆奧運金牌、英國的瓊斯。

羅嘉翎上屆東京奧運展現初生之犢不畏虎的精神，為台灣踢下一面銅牌，更在2022、2023年連續2屆世界跆拳道錦標賽都獲得銀牌，而去年成都世大運、杭州亞運同樣以銀牌作收。

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根據巴黎奧運官網公布跆拳道賽程與籤表，羅嘉翎為女子57公斤級第6種子，預計在8日出賽。 一如先前教練劉聰達預期，羅嘉翎首戰對手黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），對方曾拿下2018年雅加達亞運銅牌，也是今年亞錦賽銅牌得主。

若能通過首輪考驗，羅嘉翎屆時8強賽恐怕也不好打，很可能遭遇到兩屆奧運金牌得主、英國選手瓊斯（Jade Jones），若能連過3關闖進金牌戰，爭金假想敵將是頭號種子、中國選手駱宗詩。

羅嘉翎過去一年以來持續受到左腳疲勞性骨折傷勢所擾，已8個月未在國際賽亮相，就連7月在國訓中心模擬賽也只打1場就因傷退賽，所幸未出現新的傷勢。

對於羅嘉翎而言，傷勢問題恐成為她在這次奧運最大挑戰。而劉聰達已有對策，他日前曾表示，預計屆時場上主動攻擊較少，將透過多移動，設法讓對手踢空，再尋求反擊機會。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運跆拳道羅嘉翎

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