安洗瑩奪金後開砲了！抨擊韓國羽協傷病管理：很難繼續待在國家隊

▲安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

為韓國拿下睽違28年羽球女單金牌的安洗瑩，在頒獎典禮結束後首訪，發表「爆炸性的言論」，直接抨擊羽球協會，甚至不想再繼續待在國家隊。

巴黎奧運羽球女單金牌戰，安洗瑩以直落二（21：13、21：16）擊敗中國選手何冰嬌，獲得韓國睽違28年的女單金牌。安洗瑩表示，「拿到金牌後，感覺現在終於可以呼吸了。」

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去年亞運後，安洗瑩在比賽中右膝韌帶撕裂，她在巴黎奧運奪金後，對協會不夠保護選手而發表言論，「我的膝蓋傷勢比我想像的嚴重，不是可以輕易治癒的程度，對於傷勢過於輕忽的國家隊，感到非常失望。」

安洗瑩透露，「從開始出現誤診時，一直負傷比賽，去年底的體檢，感覺不太好。」然而在受傷情況下仍不斷參加比賽，開始累積對協會的不滿，教練們也因此與協會有了衝突，安洗瑩強調，多虧教練才能走到今天。

安洗瑩甚至暗示想退出國家隊，「這一刻起，很難繼續參與國家隊，只要能繼續打羽球，不管遇到什麼情況，我都能堅持下去。」記者馬上追問，「你要從國家隊退休嗎？」安洗瑩回應，「我們得談談，但這次我很失望。如果再次失望的話可能會。」對於自己的教練為了讓她實現夢想而一直看臉色而感到抱歉，

亞運結束後就爆發傷病管理的問題，安洗瑩終於在巴黎奧運奪金後一吐為快，但她一開始用的詞彙不是「協會」而是國家隊，隨後才改口是對協會的不滿，過程中也讓國家隊總教練金學均有點尷尬，他澄清，「洗瑩表達了對系統方面的不滿。關於她未來問題，協會會解決的。」

安洗瑩結束訪問後，又在IG限時動態補充，「與大家想像中浪漫的方式結束不同，對我的訪問感到驚訝對吧？我也想享受完成作業的感覺，但我沒有時間這麼做。看來我的敘述擴大成另一種新聞報導。」

她澄清不是自己有多了不起，「而是想要談談選受應該受到保送和管理的部分，與其握有權力而不如好好溝通，本來想找個時機談談，但又被渲染成刺激性的報導，很可惜。請理解這不是要對誰開戰，而是關於保護選手的討論。」

安洗瑩也說，「請不要曲解成我想從國家隊退役，而是希望有人願意認真思考我的話，努力解決問題。」