擊敗何冰嬌！安洗瑩奪韓國羽球女單28年來首金　激動落淚跪地狂吼

▲▼安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運羽球女單5日金牌戰，安洗瑩以直落二（21：13、21：16）擊敗中國選手何冰嬌，獲得韓國睽違28年的女單金牌。

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安洗瑩曾在2021年東京奧運8強止步，這次巴黎奧運一路過關斬將，8強賽擊敗日本名將山口茜，四強賽激戰3局力退印尼東宗，金牌戰與何冰嬌交手，終於拿到金牌。

安洗瑩奪金瞬間，先與對手何冰嬌擁抱致意，兩人對話近半分鐘，隨後她開啟一連串的激動花式慶祝儀式，先向上兩手高舉，跪地吶喊爆哭，與教練擊掌，再一邊振臂歡呼一邊回到場中，手指比向觀眾，走向休息室擁抱父親再拿了一面韓國國旗回到賽場，接受觀眾歡呼

安洗瑩是繼1996年亞特蘭大奧運會方銖賢之後，睽違28年再為韓國贏得金牌，方銖賢在奧運期間擔任《MBC》解說員，一起在現場與她分享榮耀的時刻。韓國前一次在羽球項目奪金也得追溯至2008年北京奧運李孝貞、李龍大混雙組合。這也是1992年設立羽球項目以來，韓國獲得的第7金。

安洗瑩也成為史上第2位囊括世錦賽、洲際運動會和奧運金牌的女單選手，前1位是西班牙前球后馬琳，她已經達成羽球大滿貫，而安洗瑩再拿亞錦賽金牌就能達成大滿貫亞洲第一人。

▲▼安洗瑩花式慶祝奪金。（圖／路透）