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林郁婷性別風波背後：國際拳總與國際奧會互槓多年！

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運台灣女拳王林郁婷與阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）深陷性別爭議，場外的事件，再一次讓奧運拳賽蒙上陰影。

爭議核心在於業餘拳擊管理失靈，以及國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee,IOC）和國際拳擊總會（International Boxing Association, IBA）之間的激烈爭執。

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法新社條列出這段恩怨的歷史和利害關係：

●更廣泛的爭議是什麼？

2019年，國際奧會剝奪國際拳總籌辦奧運拳賽的權利，使兩個組織之間日益惡化的緊張關係演變成公開對抗。

多年來，國際拳總常被詬病有管理問題、疑似腐敗以及不稱職。

國際拳總前主席吳經國2017年下台，因任內被指控財務處理不當、以及36名要員和裁判因被控在2016年里約奧運操縱拳賽而遭到停權。

之後的國際拳總主席都做不久，其中包括一位被美國財政部稱為與「跨國犯罪組織」有關係的烏茲別克商人。

現任主席克列姆列夫（Umar Kremlev）是個與克里姆林宮有關係的俄羅斯寡頭，2020年上任的他，承諾恢復國際拳總地位。

但去年6月，國際奧會撤銷對國際拳總的承認，指稱國際拳總未能針對國際奧會關切事項進行任何改善。

●這對拳擊有何影響？

由於國際奧會中止與國際拳總的合作關係，國際奧會必須自行督導2021年東京奧運和2024年巴黎奧運的拳擊賽事。

這一點之所以重要，是因為國際拳總和國際奧會對女子比賽有不同的資格標準。2023年6月，國際拳總在新德里舉辦的世界錦標賽期間，對阿爾及利亞女拳手克莉芙以及台灣選手林郁婷進行了未具體說明的「性別」檢測。之後兩名女子都被逐出比賽。

根據國際奧會今天證實的媒體報導，國際拳總透過信函向國際奧會報告了檢測狀況，稱克莉芙具有男性的性染色體XY。

但國際奧會本週多次表示這樣的檢測「武斷」、「拼湊」，並反對已經於1999年廢除的所謂性別檢測。

國際奧會允許克莉芙和林郁婷參加巴黎奧運，因為任何護照上被認定為女性的人都有資格參賽。但國際拳總和其他批評者認為，這引發「關於競爭公平和運動員安全的重大問題」。

●為什麼變成人身攻擊？

克列姆列夫多次在社群媒體謾罵國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），他說，奧運是由「鬣狗」掌持，牠們應該被帶到「養豬場」。克列姆列夫呼籲尊重「傳統價值觀」，並譴責在巴黎奧運開幕式上宣揚LGBTQ+權利。這背後有地緣政治的暗示。

▲爆滿外媒爭相採訪林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

▲爆滿外媒爭相採訪林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

●接下來呢？

巴黎奧運期間，國際奧會將國際拳總排除在外的決心只會更加堅定，只要克列姆列夫繼續擔任國際拳總主席，似乎就回不去了。

國際奧會一直鼓勵拳擊界組合一個新的管理機構，可能是得到許多西方國家支持的「世界拳擊聯盟」（World Boxing）。

除非出現新的全球性主管機關，否則拳擊在2028年洛杉磯奧運的地位仍有疑問。

巴赫昨天表示：「只有擁有可靠的合作夥伴，拳擊才能參加洛杉磯奧運。所以現在各國拳擊協會必須做出選擇。這取決於他們。」

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