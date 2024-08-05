運動雲

>

狂賀「麟洋配」奧運二連霸　台北市運動中心免費開放7天

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

在巴黎奧運會上，台灣羽球男雙選手王齊麟和李洋為國家贏得了首面金牌，並成為奧運史上首對完成2連霸的羽球男雙組合。為了慶祝這一偉大的成就，台北市政府體育局決定從8月6日至12日，全市12座運動中心的健身房和游泳池將免費開放給民眾。

此外，參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8月6日至9月5日還可享「U幣加碼送、5U變10U」的為期1個月好康，藉此與民眾分享最高體育殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在與世界排名第一的中國對手梁偉鏗、王昶的比賽中，「麟洋配」經過三局激戰後成功取勝，並再次展現他們的經典「聖筊」動作。這一勝利使他們在奧運會上取得了12連勝的驚人成績，並成功衛冕了奧運冠軍，讓全國人民為之歡騰。

台北市政府體育局局長王泓翔表示，他們很榮幸能與全民一同見證「麟洋神蹟」。他強調，王齊麟和李洋在奧運會上的連霸成就固然難能可貴，但他們在球場上展現的拚搏精神更令人敬佩。他們在東京奧運會後經歷了低潮，但始終堅持不懈，最終再次攀上高峰，完美詮釋了台灣人堅韌不拔的運動家精神。

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運羽球李洋王齊麟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

4敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1「麟洋配」金牌純度超高！

2狂賀麟洋配二連霸　台北市運動中心免費

3王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」　月底出戰日本賽

4王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

5麟洋金牌戰愛死「場邊2人」！台人狂告白

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366