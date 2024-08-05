狂賀「麟洋配」奧運二連霸　台北市運動中心免費開放7天

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

在巴黎奧運會上，台灣羽球男雙選手王齊麟和李洋為國家贏得了首面金牌，並成為奧運史上首對完成2連霸的羽球男雙組合。為了慶祝這一偉大的成就，台北市政府體育局決定從8月6日至12日，全市12座運動中心的健身房和游泳池將免費開放給民眾。

此外，參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8月6日至9月5日還可享「U幣加碼送、5U變10U」的為期1個月好康，藉此與民眾分享最高體育殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在與世界排名第一的中國對手梁偉鏗、王昶的比賽中，「麟洋配」經過三局激戰後成功取勝，並再次展現他們的經典「聖筊」動作。這一勝利使他們在奧運會上取得了12連勝的驚人成績，並成功衛冕了奧運冠軍，讓全國人民為之歡騰。

台北市政府體育局局長王泓翔表示，他們很榮幸能與全民一同見證「麟洋神蹟」。他強調，王齊麟和李洋在奧運會上的連霸成就固然難能可貴，但他們在球場上展現的拚搏精神更令人敬佩。他們在東京奧運會後經歷了低潮，但始終堅持不懈，最終再次攀上高峰，完美詮釋了台灣人堅韌不拔的運動家精神。