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快訊／師徒檔莊智淵、高承睿3比2逆轉勝　中華男團搶下第1點

▲▼師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

6屆元老莊智淵與台灣一哥林昀儒、超新星高承睿組成的中華桌球男團，今(5)日迎來巴黎奧運16強賽，對上本屆非洲唯一代表、世界第13的埃及隊，由「師徒檔」莊智淵、高承睿扛起第1點重任，兩人雖相差24歲但默契十足，在先輸2局後連趕3局，以總局數3比2替中華男團搶下首點。

43歲的「桌球教父」莊智淵去年完成第7度亞運之旅，今年則是連6屆登上奧運殿堂，成為台灣史上第1人。由於愛徒高承睿世界排名已超越他，老莊本屆首度缺席男單賽事，不過他仍親自帶著高承睿參加男單比賽，頗有薪火相傳的意味。

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▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／中華奧會提供）

中華男團本屆位列第6種子，第1點為雙打，由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，林昀儒擔綱第2點單打，第3點單打則是高承睿，團體賽採5局3勝制。

「師徒檔」莊智淵、高承睿扛起第1點雙打重任，對上埃及阿薩爾(Khalid Assar)、阿齊茲(Youssef Abdel-Aziz)，開賽打出5比3攻勢，被追成5比5後，師徒檔展現默契，交叉移動進攻，以7比5超前，並以10比7取得3個局點，但3個局點都被化解，雙方回到10比10，隨後莊智淵打出界，本場首次落後，埃及隊反以11比10取得1個局點，「師徒檔」最終遭逆轉，以10比12讓出第1局。

進入第2局，莊智淵、高承睿重整旗鼓，局末以10比8取得2個局點，但對手依舊頑強，又打成10比10，埃及隊再次上演逆轉，台灣「師徒檔」以11比13連丟2局遭聽牌。

來到第3局，莊智淵、高承睿開局陷入2比4落後，奮力追趕到7比7，高承睿局末強勢進攻，反拉得手，「師徒檔」反以10比8獲得2個局點，總算以11比9扳回一城，總局數1比2。

第4局，莊智淵、高承睿打出8比3攻勢，重新掌控比賽局面，以10比5取得5個局點，以11比6連追2局，將戰線逼入第5局。

決勝第3局，莊智淵信心十足選擇先發球，雙方你來我往，打成了5比5。在5比7落後之下，台灣「師徒檔」頂住壓力，連拿4分以9比7超前，輪回莊智淵發球，以10比8取得2個賽末點，以11比8逆轉勝出，搶下第1點。

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