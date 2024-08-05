運動雲

>

批評美國男籃教練團！　格林：讓坦圖坐板凳是錯誤的

▲坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

▲坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃在小組賽首戰對決塞爾維亞之戰，主帥柯爾(Steve Kerr)讓坦圖(Jayson Tatum)坐在板凳整場，除了不少人感到困惑外，勇士前鋒格林(Draymond Green)也直接抨擊，「讓坦圖坐板凳是錯誤的。」

格林在自己的Podcast節目上表示，「讓坦圖不上場是錯誤的，我們都知道這是錯的，他應該要上場的，但是他沒有。我最不喜歡的是，現在的操作對我來說像是一種掩蓋行跡、證明某種觀點的事情，現在恩比德(Joel Embiid)沒打，然後隔天換哈勒戴(Jrue Holiday)沒上場。從外部角度看，這給人感覺是教練團犯了錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過主帥柯爾在首戰結束後曾公開解釋，他沒有讓塔圖上場是因為他選了「最適合」對陣塞爾維亞的組合，並且他也想讓剛歸隊的杜蘭特(Kevin Durant)在場上多打一些時間。

美國男籃在第2戰對南蘇丹的比賽中，將「大帝」恩比德排除在出賽陣容之外，而在小組賽最後1場對波多黎各的比賽，哈勒戴因腳踝受傷坐板凳。

顯然格林並不喜歡美國男籃這種輪休制度，他也向教練團提出一些建議，「我不喜歡這樣，拿出一個輪換陣容並執行下去，那些球隊還不夠強，我們不需要特別針對他們的陣容，是他們得針對我們的陣容，我們擁有世界上最好的球員欸。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃2024奧運國際巴黎奧運格林坦圖柯爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

4敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1「麟洋配」金牌純度超高！

2狂賀麟洋配二連霸　台北市運動中心免費

3王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」　月底出戰日本賽

4王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

5麟洋金牌戰愛死「場邊2人」！台人狂告白

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366