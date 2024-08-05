批評美國男籃教練團！　格林：讓坦圖坐板凳是錯誤的

▲坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃在小組賽首戰對決塞爾維亞之戰，主帥柯爾(Steve Kerr)讓坦圖(Jayson Tatum)坐在板凳整場，除了不少人感到困惑外，勇士前鋒格林(Draymond Green)也直接抨擊，「讓坦圖坐板凳是錯誤的。」

格林在自己的Podcast節目上表示，「讓坦圖不上場是錯誤的，我們都知道這是錯的，他應該要上場的，但是他沒有。我最不喜歡的是，現在的操作對我來說像是一種掩蓋行跡、證明某種觀點的事情，現在恩比德(Joel Embiid)沒打，然後隔天換哈勒戴(Jrue Holiday)沒上場。從外部角度看，這給人感覺是教練團犯了錯。」

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不過主帥柯爾在首戰結束後曾公開解釋，他沒有讓塔圖上場是因為他選了「最適合」對陣塞爾維亞的組合，並且他也想讓剛歸隊的杜蘭特(Kevin Durant)在場上多打一些時間。

美國男籃在第2戰對南蘇丹的比賽中，將「大帝」恩比德排除在出賽陣容之外，而在小組賽最後1場對波多黎各的比賽，哈勒戴因腳踝受傷坐板凳。

顯然格林並不喜歡美國男籃這種輪休制度，他也向教練團提出一些建議，「我不喜歡這樣，拿出一個輪換陣容並執行下去，那些球隊還不夠強，我們不需要特別針對他們的陣容，是他們得針對我們的陣容，我們擁有世界上最好的球員欸。」