金優鎮射箭生涯5金刷新韓國奧運紀錄　只開心一天誓言備戰下屆

▲▼金優鎮奧運射箭三冠王。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運射箭項目由韓國包辦5金，王牌金優鎮在最後登場的個人賽中拿下金牌，加上男團與混雙的金牌，首次達成單屆奧運三冠王紀錄，再加上他前兩屆奧運的男團金牌，生涯累積奧運5金，成為韓國史上新紀錄。

金優鎮擊敗曾在世錦賽奪金的美國選手艾利森（Brady Ellison）摘下金牌，兩人比賽過程相當激烈，到加射階段都射出10分箭，金優鎮比艾利森更接近靶心4.9mm勝出。艾利森與韓國射箭對頗有淵源，2008年20歲的他開始參加奧運，2012年倫敦奧運曾在男團四強賽擊敗韓國。

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在比賽中始終保持撲克臉的金優鎮，拿下金牌後終於露出微笑，不過他在受訪時卻沒有特別興奮，他表示，「還沒有退休的計畫，打算繼續選手生涯，（拿到金牌）只享受到今天，明天就成為過去了，將帶著新的目標繼續前進。」

賽後相關訪問也提到類似的話，金優鎮表示，「儘管今天贏得個人獎牌留下歷史，但直到洛杉磯奧運前，我都會跟其他運動員一樣努力訓練，拿到金牌沒有差別，我只是一名射箭選手。」

金優鎮是本屆奧運唯一的三朝元老，他也鼓勵後輩，「不要因為拿牌而迷失，時間會過去，另一個人會成為主角，如果你想繼續當主角，就必須儘快行動。享受拿牌那一刻，並且重新回到運動員的身份。」

金優鎮在奪金後訪問內容金句連發而受到熱議，網友說，「要成為奧運最多金的運動員，就必須有這樣的心態。」、「冷靜而準確看待事情，盡力而為不要滿足於當下。」、「他很謙虛，對他充滿信心。」、「今天將成為明天的過去，我也要學習。」、「這種心態造就了現在的成果。」

▲金優鎮三冠王。（圖／路透）