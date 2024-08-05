韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌的榮耀　現場球迷應援受限委屈了

▲韓媒《JTBC》報導麟洋配。（圖／截自JTBC網站）

記者楊舒帆／綜合報導

王齊麟與搭擋李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，拿下金牌二連霸，韓媒《JTBC》以「台灣擊敗中國！羽球金牌的榮耀」為題報導。

文中提到，擊敗世界排名的一的梁偉鏗、王昶的台灣組合是李洋、王齊麟，目前排名第12位，客觀來看實力略遜於中國，但他們曾在東京奧運擊敗過中國隊，為台灣贏得羽球奧運首金。

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▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

巴黎奧運羽球場外相當熱鬧，台灣球迷高舉國旗吶喊，因為這是在球場內被禁止的事。報導中說明，台灣以「中華台北」名義參加國際體育賽事，必須使用奧會旗，而不是台灣國旗，1971年台灣被逐出聯合國，1979年國際奧會通過決議，要求台灣名稱寫為中華台北。

文中描述，支持台獨的民眾在奧運觀眾席上「很委屈」，就連羽球場上寫有台灣字樣的旗子，也會被保全攔下，擦掉臉上台灣國旗才可以進入場館。

文末也提到，「麟洋配」摘金後，收到賴清德總統的賀電，「感謝你們代表台灣贏得第一面金牌，你們與強大的對手奮戰到底的精神，團結並鼓舞了台灣。」

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）