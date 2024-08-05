運動雲

>

韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌的榮耀　現場球迷應援受限委屈了

▲▼韓媒《JTBC》報導麟洋配。（圖／截自JTBC網站）

▲韓媒《JTBC》報導麟洋配。（圖／截自JTBC網站）

記者楊舒帆／綜合報導

王齊麟與搭擋李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，拿下金牌二連霸，韓媒《JTBC》以「台灣擊敗中國！羽球金牌的榮耀」為題報導。

文中提到，擊敗世界排名的一的梁偉鏗、王昶的台灣組合是李洋、王齊麟，目前排名第12位，客觀來看實力略遜於中國，但他們曾在東京奧運擊敗過中國隊，為台灣贏得羽球奧運首金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

巴黎奧運羽球場外相當熱鬧，台灣球迷高舉國旗吶喊，因為這是在球場內被禁止的事。報導中說明，台灣以「中華台北」名義參加國際體育賽事，必須使用奧會旗，而不是台灣國旗，1971年台灣被逐出聯合國，1979年國際奧會通過決議，要求台灣名稱寫為中華台北。

文中描述，支持台獨的民眾在奧運觀眾席上「很委屈」，就連羽球場上寫有台灣字樣的旗子，也會被保全攔下，擦掉臉上台灣國旗才可以進入場館。

文末也提到，「麟洋配」摘金後，收到賴清德總統的賀電，「感謝你們代表台灣贏得第一面金牌，你們與強大的對手奮戰到底的精神，團結並鼓舞了台灣。」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 羽球奧運台灣金牌麟洋配

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

3王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

4聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

5奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

最新新聞

1林郁婷陷性別爭議　國際拳總今晚開記者會

2新北國王續約奪冠功臣曼尼高

3韓媒：台灣擊敗中國！羽球金牌榮耀

4馬琳打一半受傷退賽「跪地爆哭」！　西班牙羽協：爭取給她銅牌

5阿爾及利亞拳后：金牌是最好回應

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366