曾抱怨選手村環境差　金牌「最性感游泳選手」跑去公園睡午覺

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked???? pic.twitter.com/YIjjG3lwFo — Del Walker ???????? (@TheCartelDel) August 4, 2024

▲義大利泳將施干（Thomas Ceccon）被拍到在選手村公園睡午覺。（圖／翻攝自Instagram／huseinalireza）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運獲得男子100公尺仰式金牌、4×100公尺自由式接力銅牌的義大利泳將施干（Thomas Ceccon），因為在頒獎台上露出腹肌，被稱為「世界上最性感的游泳選手」。他先前曾在200公尺仰式失利後，公開抱怨選手村環境差，現在也被其他選手捕捉在選手村公園午睡的畫面，引起全球熱議。

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據《太陽報》報導，沙烏地阿拉伯划船選手阿里雷札（Husein Alireza）拍到施干在公園午睡的影片，並將影片上傳至社群平台，畫面中可以看到，施干鋪了一條白毛巾在草地上，並睡在板凳旁。

先前施干就曾對選手村環境抱怨過，「選手村沒空調很熱，食物也很糟糕，許多選手都因為這些原因搬離。我對未能進入決賽感到失望，但我實在太累了，無論是晚上或是下午都很難入睡，我通常會在下午睡個覺，但這裡悶熱又有雜音，真的很難入睡。」

不只施干對選手村不滿，美國女網新星高芙（Coco Gauff）就曾透露隊友因房間「太狹窄」而搬離選手村，法國游泳選手圖阿蒂（Assia Touati）則認為一開始房間沒冷氣實在太熱。

此外美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）曾表示紙板床很糟糕，澳洲水球選手柯恩斯（Matilda Kearns）則表示，需要透過按摩緩解睡在紙板床的疼痛。

▲義大利泳將施干（Thomas Ceccon）因意外露出人魚線引起話題。（圖／路透）

▲義大利泳將施干（Thomas Ceccon）因意外露出人魚線引起話題。（圖／路透）