王齊麟金牌戰秀「背後擊球」韓媒也關注！網：一堆美技都看到

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪金，王齊麟背後擊球。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「麟洋配」4日在巴黎奧運奪金，金牌戰與中國組合梁偉鏗、王昶打得激烈，王齊麟首局就使出背後擊球絕技，也讓韓媒發布一張照片並指出「這是真正的『Backhand』！」

李洋與王齊麟首局以2：1領先時，王齊麟面對王昶突然擊出對角線球路，敏捷從背後擊球，成功把球救了回來，主播也嗨喊：「這記好球！」

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▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金。（圖／達志影像／美聯社）

「麟洋配」在預賽抽到死亡之組時，7月31日曾與中國組合劉雨辰、歐烜屹激戰，當時他們也展現神乎其技的「躺著打」、「坐著打」、「空中旋轉」，還有「背後擊球」，而引起關注。

當時賽後提及躺著打的絕技，王齊麟笑說，「當我坐下去，對手肯定是打我這個點，好險我平常有在看李洋跟哲輝打球，以前都看他們打球長大的，所以我就是知道他們就會往地板打，所以這招我就有學起來。」

網友在金牌再度看到「背後擊球」都相當佩服，「者場比賽超多球都好好看！躺著打、飛撲、背後打，一堆美技都看到了！」、「王齊麟好像真的是個天才選手耶！看了幾場奧運比賽，這種背後回球其他人很少出現，他就回了好幾球。李洋用生命撲球有夠帥。」

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）