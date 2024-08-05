王齊麟奪金後PO照「燦笑曬金牌」！趴PARIS 2024羽球場留念

▲王齊麟奪金後在Threads發文。（圖／翻攝自王齊麟Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奧運衛冕奪金，王齊麟賽後首次在社群平台發文，表示4日衛冕成功是一個瘋狂的夜晚，「勝利是屬於你們的，謝謝大家！」文中附上開心趴在奧運羽球場地上的照片，可以看到他把兩面金牌放在身側，手托著臉頰，露出招牌燦爛笑容。

王齊麟今（5日）早在Threads發文，「這是一個瘋狂的夜晚，連二拉二。勝利是屬於你們的，謝謝大家，我愛你們！」他也想看看該篇貼文累積讚數能衝到多少；該則貼文上線到截止出稿時間距離25分鐘，累積已破4.4萬讚。

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文中除了附上金牌的照片，還有兩張是趴地照，只見他趴在有「PARIS 2024」字樣的奧運羽球場地上，把金牌放在身體左、右兩側，開心露出招牌燦爛笑容。

▲▼王齊麟曬出金牌。（圖／翻攝王齊麟Threads）

網友紛紛留言，「愛死你們了！ 你們拿下金牌瞬間我們社區大樓瞬間像暴動一樣」、「你們是最棒的，辛苦了」、「金牌只有躺著打奧運的男人才有資格拿的」、「太神啦」、「謝謝有你們，實在太感動了！都不知道默默流了幾次淚。」

全台灣昨晚熱烈關注這場奪金賽，網友列出了許多亮點，包括東京奧運時，李洋和王齊麟曾以「一正一反」的姿勢跪地慶祝，被球迷稱為聖筊，這次巴黎奧運再拿金牌，再度出現同樣的經典畫面；李洋在賽後慎重跪在羽球綠色場地中，彎低身親吻了地板，被王齊麟從後方重重拍了一下屁股，深厚感情透過轉播感動眾網友。

賽事的2個看點，則是在進入決勝第3局時，再度出現「界內球判定」畫面；東京奧運時，「麟洋配」奪金關鍵最後一分，同樣是由中國隊出挑戰，經鷹眼判讀為T字壓線「界內球」，判定畫面當時引起全台風潮，還成為許多周邊商品的「靈感」，球迷也為此津津樂道。