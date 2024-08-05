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一度衝上第5！潘政琮沒能再演大逆轉　巴黎奧運並列18名作收

▲▼台灣高球名將潘政琮巴黎奧運並列第18作收 。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球名將潘政琮巴黎奧運並列第18作收 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上屆東京奧運「大逆轉」摘銅的台灣高球名將潘政琮，本屆巴黎奧運前2回合一度衝上並列第5，可惜第3回合手感降溫跌到第17，最後一回也沒能再向前衝，最終以低於標準8桿、276桿並列第18名，結束本屆賽事；我國另一位好手俞俊安則繳出高於標準4桿的288桿，排在第52名。

旅美高球好手潘政琮第3度叩關奧運，首回合抓下3鳥，1老鷹，但也苦吞3柏忌，以低於標準桿2桿的69桿作收，並列第21位。第2回合，他火力全開，在10至18洞抓下4鳥、1老鷹，此輪合計7鳥、1老鷹，吞下3柏忌，以65桿繳卡，前兩回合總計低於標準桿8桿的134桿，排名激升至並列第5。

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進入第3回合，潘政琮在第18洞打出「雙柏忌」，3輪總計低於標準7桿、206桿，落後給領先群7桿，排名暴跌到並列第17。

最後一回合，潘政琮抓下4鳥，吞下3柏忌，以低於標準1桿的70桿繳卡，4輪合計低於標準桿8桿、276桿，最終排名為並列第18，沒能再次上演3年前在最後一輪「大逆轉」奪牌的劇碼。

另一名好手俞俊安，此次初次登上奧運舞台，表現還有很大的進步空間，4回合繳出高於標準4桿的288桿，排名第52。

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