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麟洋配連2屆奧運擊敗中國摘金　本屆「金牌純度超高」

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」連2屆奧運金牌戰擊敗中國對手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟連2屆奧運摘金，寫下台灣羽球歷史新猷，值得一提的是，這兩屆的金牌戰，他們的對手都是中國，3年前以21比18、21比12直落2橫掃李俊慧、劉雨辰，本屆則是2比1力退梁偉鏗、王昶，麟洋配本屆最後2戰連續扳倒世界第2和第1，金牌純度非常高。

麟洋配在東京奧運奪金登上巔峰後，隨之而來的是外界的高度期待，被對手仔細研究，加上兩人不幸輪流遭逢傷病，一度陷入長達2年的低潮，在今年巴黎奧運之前，兩人僅去年在日本公開賽再添1冠。

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名列世界第12的麟洋配，本屆巴黎奧運小組賽還抽中籤王，被分在唯一有5組選手的D組，組內有多達3支世界前10的勁敵，沒人看好他們能突圍，他們卻以4連勝、分組龍頭之姿挺進8強，8強賽直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，4強賽再以2比1逆轉擊敗世界第2的丹麥強敵阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)。

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟完成奧運2連霸。（圖／路透）

麟洋配金牌戰強碰世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶，兩人展現衛冕軍優勢，開賽比初登奧運殿堂的梁王配早進入狀況，率先搶下首局，儘管第2局遭逆轉讓出，他們第3局扛住壓力，在下半局拉開分差，鎖定了勝局。對手整場則是發球失誤連連，每局都早早用掉挑戰權，經驗與臨場表現明顯不及麟洋配。

麟洋配這兩屆奧運連續粉碎中國男雙的奪金希望，上屆是21比18、21比12直落2橫掃李俊慧、劉雨辰，本屆的梁王配堅持到第3局，但決勝時刻麟洋配展現「王者」風範，讓對手只能認輸。

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟連續扳倒世界第2和世界第1摘金。（圖／路透）

麟洋配以跨屆12連勝完成奧運金牌2連霸，本屆還是連續扳倒世界第2和世界第1組合摘金，金牌純度很高。

在奧運羽球男雙史上，印尼與中國也曾締造2連霸，原本中國雙打名將傅海峰是唯一連2屆奪金的男雙選手，他兩屆的搭檔不同人，麟洋配則成為首對完成衛冕的組合，兩人搭檔6年勇奪兩面奧運金牌，寫下我國羽球歷史新猷。

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