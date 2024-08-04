3戰扛首棒都敲安打　詹子賢今板凳出發：休息是為了走更遠

▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

詹子賢扛連3戰兄弟開路先鋒都敲出安打，不過4日首棒換人擔綱，改由張志豪上陣，詹子賢板凳出發。

詹子賢7月28日首次扛第一棒，他表示，「一開始聽『和哥（陳江和）』說，『一番喔！』還以為他在開玩笑，後來看板子才知道是真的，就被隊友虧，他們都想看我盜壘，但今年有點卡關。」

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詹子賢表示，「第一場會覺得很怪，第一打席都想要打直球，還揮不出去。」選球能力是優勢，不過詹子賢認為，「主要還是希望增加上壘率。」前一戰敲二壘安打，他坦言，「大巨蛋這兩場都以為會過，結果都沒有過，在其他球場應該就過了。大巨蛋比較難打，順其自然就好。」他4日輪休沒有下場，對於棒次沒有太多想法，詹子賢說，「看教練安排，不管打第幾棒都為球隊做出貢獻。」

兄弟本季第一棒換過10個人，打數最多依序為岳政華（230個打數）、王威晨（44個打數）、岳東華（16個打數），詹子賢13打數排第4，敲出6支安打，打擊率.462。

兄弟4日改由張志豪扛首棒，總教練平野惠一談到第一棒挑選方式，「跟對方投手習性有關，以及對戰成績都會是安排依據，想辦法讓對方覺得打線很討厭，至於詹子賢也會思考如何在適合的位置，讓他有更好的表現。」此外，平野惠一也提到，詹子賢排此戰輪休，本周會盡量讓30歲以上球員輪休。