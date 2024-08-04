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世代交替！「台灣5大國手」奧運最後一舞　球迷不捨：辛苦你們

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

2024年巴黎奧運26日正式展開，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰，不過這次奧運結束後，有不少選手都將退役，包括戴資穎、李洋、郭婞淳等等，有網友指出，奪牌機率較高的選手幾乎都要退役了，也似乎沒有看到新生代出來接棒，貼文曝光，網友感嘆「運動員生涯短暫，年紀是硬傷」。

2024巴黎奧運結束後，台灣5名國手宣布卸下戰袍，告別奧運舞台，分別是「世界球后」戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、「羽球一哥」李洋、「桌球教父」莊智淵以及「網球一姐」謝淑薇。

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有網友在Dcard發文，「無法想像2028台灣羽球」，今年的巴黎奧運落幕，對於台灣羽球界來說，可說是一個重大時代的結束，許多優秀的選手都將成為歷史的一頁，這次沒參加奧運的選手們，下次的機會也很艱辛。

他也提到另外兩名羽球好手林俊易以及王子維，4年後不知道體能還能不能保持住，不禁感嘆「成為一個職業運動員有多麼困難，站上奧運的殿堂更是談何容易」。

▲李洋。（圖／路透）

▲李洋。（圖／路透）

也有網友在PTT發文，「這次奧運完感覺一堆人都要退了？」像是小戴、李洋、謝淑薇、郭婞淳等等，幾乎都是奪牌機率高的，「問題是，新生代的目前好像都沒什麼人能接棒的，是嗎？」

貼文曝光，網友感嘆，「真的不敢想像…台灣要出一個像小天和小戴這樣等級的選手，真的很不容易」、「同意，就像跆拳道。朱木炎、陳詩欣等時期，曾經在2004年的奪牌表現，十分強大，目前似乎還沒看到後起之秀」、「有時候現實是殘酷的，誰知道四年間發生什麼事，運動員生涯短暫，除了一些少數高手，年紀大了也維持住狀態外，大部分巔峰期過後慢慢下降，甚至受傷或生病後受到影響」、「有時候覺得，金銀銅就各一個，奧運一次四年，輸了就還要等四年，年輕的身體可以多少次四年」。

▼郭婞淳。（圖／記者杜奕君攝）

▲林怡君、莊智淵、郭婞淳。（圖／記者杜奕君攝）

▼台灣19歲桌球小將高承睿與師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▼謝淑薇（左）、傑林斯基（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 羽球退役運動員2024巴黎奧運2024奧運台灣之光

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