歷經傷勢歸來！　世界紀錄保持者克勞什創奧運鉛球3連霸

▲克勞什（Ryan Crouser）達成奧運男子鉛球項目3連霸。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

世界紀錄保持者克勞什（Ryan Crouser）在本屆巴黎奧運創下歷史，成為首位在男子鉛球項目達成3連霸的選手。

根據《Yahoo Sport》報導，克勞什3次試擲都超過22公尺，並在最後試擲繳出22.90公尺的成績，成功拿下金牌；同為美籍的柯瓦克斯（Joe Kovacs）以22.15公尺的成績摘銀，牙買加選手坎貝爾（Rajindra Campbell）為銅牌。

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克勞什今年遭遇手肘尺神經傷勢，以及臥推時造成胸肌撕裂傷，直到6月醫生才同意他進行訓練跟比賽，他在這段時間一度以為自己回不了賽場，「花費很多心力回到過去的狀態，今晚能出賽非常特別，好幾次以為自己做不到了。」

31歲的克勞什也提到剛傷癒復出的那段日子，身體狀況感覺良好，手肘卻無法承受過多投擲，因此他請來主要幫助大聯盟球員的專家，協助他進行復健跟治療，並逐步增加投擲次數，同時不斷進行冰敷、物理治療、按摩，甚至還有冥想。最終，克勞什在奧運賽場重新歸來，再度摘下金牌。

▲克勞什（Ryan Crouser）達成奧運男子鉛球項目3連霸。（圖／路透）