李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

▲李孟遠於3日在射擊項目男子定向飛靶拿下銅牌。（圖／CTWANT提供）

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29歲射擊好手李孟遠近期代表台灣征戰巴黎奧運，於3日在射擊項目男子定向飛靶拿下銅牌，引起外界關注，而這也是台灣第一面射擊獎牌。不少網友在得知李孟遠進入決賽的消息後，紛紛關注比賽現場，但一看卻超傻眼，「畫面裡看不到靶射出來是正常嗎？」

根據媒體報導，29歲的李孟遠在台灣射擊界早早嶄露頭角，他的父親謝志培也是射擊好手，使李孟遠從小便接觸射擊運動。16歲時李孟遠入選國家隊，參加了2010年廣州亞運，被譽為「射擊金童」。在去年杭州亞運男子定向飛靶比賽中，李孟遠也獲得第5名的佳績，並在亞錦賽中摘銅，最終遞補取得巴黎奧運資格，成為我國首位參加該項目的奧運國手。

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據悉，男子定向飛靶資格賽有5輪，每輪25個飛靶，取前6名晉級決賽。首日賽程中，李孟遠在75個飛靶中命中74個，以74分排名第3；次日賽程中，他連續命中50靶，以總分124分破個人紀錄，並追平資格賽奧運紀錄，排名第3進入決賽。在決賽中，李孟遠以45分獲銅牌，為我國奪得本屆奧運首面獎牌，也是射擊隊史上首面獎牌。

不少網友在得知李孟遠進入決賽的消息後也紛紛關注比賽現場，「太緊張了吧這比賽」、「這超鬼的，選手都好強」、「李太強了吧，資格賽124只漏一發」、「這到底怎麼瞄的，好猛」、「哇靠這麼遠怎麼打，鬼啊」、「慢動作放大才看得見」、「問一下，畫面裡看不到靶射出來是正常嗎」、「怎麼打的，視力超好」、「這可能要等8K轉播才看得到靶」、「這是射擊最難的嗎，根本都看不到」。

在李孟遠獲得銅牌後，許多網友也紛紛祝賀，「恭喜李孟遠創造歷史太猛了，沒想到台灣第一個得到的獎牌是射擊」、「比賽非常精彩！超猛的」、「不管什麼牌，你都是台灣第一人！」、「飛靶對我國是偏冷的運動項目，是台灣有比奧運射擊比賽以來的首面獎牌，我們能跟歐美國家一起比到決賽超級不容易，更何況我們打敗南美洲的秘魯以及歐洲的一些飛靶好手，射擊歐美真的很厲害，尤其美國本來就對射擊的飛靶項目很吃香，能拿一塊牌真的不容易」。

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