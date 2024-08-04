「大帝」恩比德被全場球迷噓爆！詹皇：全部隊友都挺他

▲美國男籃隊長詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

美國男籃夢幻隊於巴黎時間3日的最後一場小組賽以104比83輕取波多黎各，三連勝快意以分組龍頭晉級8強，然而比賽期間跟法國球迷有不少恩怨的「大帝」恩比德(Joel Embiid)，一拿到球就被全場球迷狂噓，在比賽尾聲他甚至直接跟現場球迷槓上，做出不少挑釁動作，賽後美國隊長「詹皇」詹姆斯(LeBron James)強調，「我們全隊都會跟他站在一起！」

此役是詹姆斯國家隊生涯首次迎戰波多黎各，他透露自己沒有太多想法，但點出隊友柯瑞(Stephen Curry)、坦圖(Jayson Tatum)都有很好的表現，本場比賽第一節一度落後，詹皇說，「我們都很興奮能拿下第一種子，但還有很多可以改進的地方，今天第一節落後大家都不滿意，我們還可以再更進步。」強調目標就是奪金！

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8強對手可能是巴西隊，詹姆斯對他們的拚勁印象深刻，同時指出他們在進攻端非常有系統，另外關於其他的強隊，他指出，「這次奧運充滿了許多好球隊，我都有看比賽，不管是加拿大、德國都很強悍，我很喜歡希臘的奮鬥精神，我也知道同組對手塞爾維亞的能耐，而澳洲同樣打得不錯，不管接下來對上誰，我們都會做好準備。」

▲恩比德挑釁全場球迷。（圖／達志影像／美聯社）

隊友「大帝」恩比德因為拿到法國護照後卻「食言」沒有加入法國男籃，成為全法國球迷頭號公敵，他此役一拿到球全場就響起如雷的噓聲，他也在比賽尾聲做出動作對全場球迷挑釁，卻投了一顆籃外大空心，導致他成為全場球迷的笑柄。

詹皇提到此事，先是笑了兩聲，接著表示，「恩比德有很棒的態度和精神，我們會站在他這邊，其他11個隊友都會挺他，如果他需要的話，也會提供他幫助。」

而本場比賽久違的「頭帶詹」重出江湖，詹姆斯笑說，戴回頭帶沒有什麼特別的原因，「就只是照鏡子看起來好看而已。」