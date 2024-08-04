運動雲

>

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀確定摘下中華隊在本屆奧運第一面牌，然而她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」！（圖／達志影像／美聯社）

▲「拳擊美少女」吳詩儀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

本屆巴黎奧運至少銅牌進帳的「拳擊美少女」吳詩儀，今晚與中國宿敵楊文璐爭搶金牌戰門票，希望能提升獎牌成色，吳詩儀展現進攻企圖心，腳步靈活且積極出拳，但3個回合都是楊文璐佔有優勢，吳詩儀以0比5落敗無緣決賽，收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。

26歲的吳詩儀是「拳擊四金釵」中年紀最小的一位，她在東京奧運止步16強後，一度陷入長達2年的低潮，當中還換了教練，轉投陳念琴團隊教練柯文明麾下，直到去年杭州亞運一舉奪銅，提前獲得巴黎奧運資格，才揮別了陰霾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀確定摘下中華隊在本屆奧運第一面牌，然而她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」！（圖／達志影像／美聯社）

吳詩儀日前在女子60公斤級8強賽以4比1擊敗厄瓜多女將帕拉西奧斯(Maria Jose Palacios)，挺進4強，因為拳擊沒有銅牌戰，她確定至少銅牌進帳，今晚4強賽強碰中國宿敵、頭號種子楊文璐，兩人去年杭州亞運也是在4強賽交鋒，當時吳詩儀以0比5落敗。

打進4強後，吳詩儀霸氣表示，這只是「開始不是結束」，有信心能復仇。今日再次交鋒，吳詩儀帶著自信進場，首回合雙方互有攻勢，吳詩儀有多次有效擊打，她對自己開賽的表現十分滿意，不過5位裁判都給了楊文璐10分，吳詩儀暫時落後。

進入第2回合，吳詩儀試圖扳回一城，展現強大企圖心，積極出拳但有幾次都不慎遭對手擊中，此回合5位裁判依舊把10分都給楊文璐。已經退無可退的吳詩儀，第3回合調整後再出發，可惜還是沒能挽回頹勢，終場以0比5落敗。

吳詩儀這面銅牌成為我國拳擊史上在奧運的第2面獎牌，第1面是黃筱雯在2021年東京奧運女子51公斤級4強賽落敗，收穫銅牌。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊吳詩儀2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

說明涉賭遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望了

說明涉賭遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望了

不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

快訊／台灣第一面到手獎牌！李孟遠射擊摘銅　射擊史上首面獎牌

快訊／台灣第一面到手獎牌！李孟遠射擊摘銅　射擊史上首面獎牌

快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

早田希娜桌球單打帶傷奪銅爆哭　落敗的韓國天才少女也哭了

早田希娜桌球單打帶傷奪銅爆哭　落敗的韓國天才少女也哭了

林郁婷爭議延燒　「這2國」聯合反對她出賽：不公平

林郁婷爭議延燒　「這2國」聯合反對她出賽：不公平

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

熱門新聞

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

說明涉賭遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望了

不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

2衛冕夢碎！陳雨菲爆冷止步8強

3巴黎奧運奪牌　李孟遠：我不是天分很好選手

4遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望

5日本羽球「最美女雙」成功摘銅！

最新新聞

1吳詩儀奧運奪銅　親曝3大關鍵點

2台灣一夜摘2牌！賴清德總統感動道賀

3為中華隊奪第2銅　吳詩儀：我還會更好

4台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

5遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366