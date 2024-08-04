快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

▲「拳擊美少女」吳詩儀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

本屆巴黎奧運至少銅牌進帳的「拳擊美少女」吳詩儀，今晚與中國宿敵楊文璐爭搶金牌戰門票，希望能提升獎牌成色，吳詩儀展現進攻企圖心，腳步靈活且積極出拳，但3個回合都是楊文璐佔有優勢，吳詩儀以0比5落敗無緣決賽，收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。

26歲的吳詩儀是「拳擊四金釵」中年紀最小的一位，她在東京奧運止步16強後，一度陷入長達2年的低潮，當中還換了教練，轉投陳念琴團隊教練柯文明麾下，直到去年杭州亞運一舉奪銅，提前獲得巴黎奧運資格，才揮別了陰霾。

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吳詩儀日前在女子60公斤級8強賽以4比1擊敗厄瓜多女將帕拉西奧斯(Maria Jose Palacios)，挺進4強，因為拳擊沒有銅牌戰，她確定至少銅牌進帳，今晚4強賽強碰中國宿敵、頭號種子楊文璐，兩人去年杭州亞運也是在4強賽交鋒，當時吳詩儀以0比5落敗。

打進4強後，吳詩儀霸氣表示，這只是「開始不是結束」，有信心能復仇。今日再次交鋒，吳詩儀帶著自信進場，首回合雙方互有攻勢，吳詩儀有多次有效擊打，她對自己開賽的表現十分滿意，不過5位裁判都給了楊文璐10分，吳詩儀暫時落後。

進入第2回合，吳詩儀試圖扳回一城，展現強大企圖心，積極出拳但有幾次都不慎遭對手擊中，此回合5位裁判依舊把10分都給楊文璐。已經退無可退的吳詩儀，第3回合調整後再出發，可惜還是沒能挽回頹勢，終場以0比5落敗。

吳詩儀這面銅牌成為我國拳擊史上在奧運的第2面獎牌，第1面是黃筱雯在2021年東京奧運女子51公斤級4強賽落敗，收穫銅牌。