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快訊／李孟遠正式摘下中華隊首牌！體育署長：未來會一面一面贏

▲▼台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透）

▲台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

我國射擊選手李孟遠，巴黎時間今(3)日在巴黎奧運男子定向飛靶決賽奪下銅牌，為台灣拿下本屆奧運第1面獎牌，賴清德總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現，教育部體育署長鄭世忠表示，這面獎牌是台灣射擊選手在奧運參賽史上的首面獎牌，謝謝國人的耐心等待及全力相挺，未來幾天在巴黎的選手們會一面一面贏回獎牌。

男子定向飛靶好手李孟遠，頭一回征戰運動員最高殿堂，也是臺灣自1988年漢城奧運蔡白生後，定向飛靶後繼有人，他在本屆定向飛靶資格賽 ，第一階段先以74分暫居第3名，第二階段賽事，兩輪都射出滿靶總分124分，追平奧運紀錄。但由於跟美國選手普林斯(Conner Lynn Prince)、義大利選手卡山卓(Tammaro Cassandro)同分，經過加射後，以第三晉級決賽，成為台灣史上首位闖進奧運射擊定向飛靶決賽的男子選手，也是本屆唯一晉決賽的亞洲選手。
 
決賽介紹唱名時，李孟遠右手握拳提振士氣，第一階段射出19分，第二階段淘汰賽，頭10發滿分，但第31發至40發，未能擊中兩個泥盤，第41發至50發，也有兩個泥盤失誤，最終就以45分摘下銅牌，本屆獎牌榜開張，也締造我國奧運射擊新猷。
 
29歲李孟遠很小就在臺灣射擊界闖出名堂，父親謝志培為射擊好手，耳濡目染下，早早接觸射擊運動，克紹箕裘的李孟遠，16歲就入選國家隊，征戰2010年廣州亞運，被譽為「射擊金童」。

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但隔年因恩師蔡白生過世，一度離開射擊運動，低潮兩年。在父親不斷鼓勵下，重回靶場，去年杭州亞運獲得第五名，今年亞錦賽摘金，表現亮眼。
 
「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會越來越好。」李孟遠感謝這一路上相挺的人們，也很開心能為臺灣在巴黎奧運射下首面獎牌。
 
鄭世忠署長也邀請國人，一起將掌聲送給已經完賽的台灣選手，並共同關注未來幾天的賽事，為選手集氣加油。

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