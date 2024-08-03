兄弟大巨蛋7連勝！5比0完封悍將　曾頌恩雙安雙打點MVP

▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟3日大巨蛋續戰富邦悍將，艾士特先發5局無失分，曾頌恩雙安貢獻雙打點，獲選單場MVP，兄弟終場5比0完封悍將，大巨蛋取得7連勝。

艾士特此役先發5局僅用68球，只被敲2支安打，另有1次觸身球、2次四壞球保送，沒有失分，拿下本季第9勝，防禦率2.70。此役5局投完退場，球團透露，艾士特賽前因感冒不適，比賽過程在跑動時也有些不舒服，因此完成5局投球任務後即退場。

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悍將藍力先發，有別於來台首場繳出優質好投，此役投不滿5局退場，合計4.2局用90球，被敲5支安打，多達6次四壞球保送，另有1次三振，失3分吞敗。

兄弟首局就有攻勢，岳政華掃出二壘長打，曾頌恩、江坤宇串連安打， 助隊攻下2分。5局下，陳子豪保送上壘，並在陳俊秀安打、曾頌恩滾地球攻佔三壘，隨後因投手發生投手犯規攻下第3分。

6局下，陳子豪適時安打，再添第4分，再靠曾頌恩安打，跑回第5分，擴大比數。陳琥9局登板，連飆2K後對決張育成，製造內野飛球出局，守住球隊勝果。

中信兄弟6月15日在大巨蛋對戰統一獅，吸引3萬2988名觀眾進場，創中職史上最多觀眾人數紀錄。如今泫雅站上大巨蛋開唱，也刺激票房，此役吸引34506名觀眾進場，再締中職新紀錄。

▲艾士特 。（圖／中信兄弟提供）