快訊／雷千瑩不敵南韓金牌成員　射箭「最後希望」止步16強

▲中華隊4屆元老「雷母」雷千瑩。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

第4度叩關奧運的「雷母」雷千瑩是中華射箭代表隊本屆僅存的「最後希望」，她日前在32強賽7比3力退世界第1的美國好手考夫霍爾德(Casey Kaufhold)，挺進16強，今(3)日交手南韓本屆女團金牌成員全勳英，雙方一路打到4比4，可惜雷千瑩關鍵第5局最後一支箭僅7分，最終以積點4比6止步16強。

中華射箭代表隊本屆巴黎奧運男、女都各取得3席的「滿額門票」，不過男、女團都止步8強，混雙在16強遭淘汰。個人賽的部分，湯智鈞、戴宇軒、林子翔都沒能前進16強，兩位女子小將李彩綺、邱意晴則在首輪就出局，僅雷千瑩挺進個人賽16強，成為全隊最後的希望。

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從18歲征戰到34歲，雷千瑩生涯第4度來到奧運舞台，她曾在2016年里約奧運攜手林詩嘉、譚雅婷奪下女團銅牌，去年她在杭州亞運迎來個人亞運「最後一舞」，4屆亞運收穫一面銀牌。隨著年紀漸長，身旁隊友與她年紀越差越多，她把每一場都當「最後一場」來珍惜。

雷千瑩在個人賽首輪對上哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲(Ana Rendon Martinez)，表現相當沉穩，以7比1輕鬆晉級。32強賽就碰上世界排名第1的美國好手考夫霍爾德，不過對方年僅20歲，「雷母」則是34歲的奧運4朝元老，經驗與氣場都壓過對方，以7比3前進16強。

雷千瑩今日與南韓本屆女團金牌成員全勳英爭搶8強門票，對方開賽首支箭僅7分，雷千瑩則是8分，後兩支箭分別為10分與9分，保持穩定狀態，以28比27率先拿下首局，積點2比0領先。第2局，雷千瑩連2支9分箭，第3支稍有偏差8分，26比28讓出此局，雙方戰成2比2。

第3局，兩人首支箭都是9分，但雷千瑩第2支僅7分，儘管第3支回穩拿下9分，仍以25比28連丟2局，積點2比4落後。第4局，雷千瑩單局兩支10分箭，以29比25扳回一局，雙方戰成4比4。

關鍵第5局，雷千瑩連2支9分箭，最後一支偏差7分，以25比27敗下陣來，積點4比6止步16強。我國射箭代表隊過去2屆奧運都登上頒獎台，2016年是女團鍍銅，2021年東奧是男團摘銀，本屆則沒能延續這個傳統。