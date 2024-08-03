運動雲

>

韓國3金超狂訓練　「人間機器人」金優鎮對「射箭機器人」引熱議

▲▼林是見、金優鎮混雙奪金。（圖／路透）

▲林是見、金優鎮混雙奪金，韓國射箭擁3金。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國射箭已經橫掃男團、女團及混雙3金，超狂訓練過程曝光，除了過往大家熟知的模擬奧運比賽場地、利用足球或棒球場製造噪音等，還加入射箭機器人對決的訓練法，讓韓國射箭進入另一層次。

「三朝元老」金優鎮與小11歲的「小全智賢」林是見搭擋，16強賽遇到中華隊時，「雷母」雷千瑩一度逼出加射，最終仍讓韓國組合過關，一路過關斬將拿下金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金優鎮與林是見透過現代集團所開發的射箭機器人進行對戰訓練，一段標題為「人間機器人」金優鎮與真機器人的對決」韓國射箭協會頻道的影片再度受熱議。

影片中實際設計在模擬奧運場地中比賽，連廣播都很到位，結果金優鎮與機器人成績不相上下，逼出加射才以9分不敵機器人所射出的10分箭。機器人透過感測器檢測風的方向並調整瞄準點，平均分數為9.65分。

這些投資在奧運得到回報，韓國成為目前奧運唯一得金牌的國家，再度站穩射箭大國威名，而在個人賽中，還有6名選手晉級8強，準備包辦獎牌。

金優鎮過去三屆奧運都在男團奪金，本屆增加一面混雙金牌，累計4金已經追平韓國最多奧運金牌，若個人賽再拿下，就會締造韓國在奧運的金牌數紀錄。

而「小全智賢」林是見則在去年亞運奪得3金，目前巴黎奧運也累計兩金，確立韓國女子射箭王牌地位，若個人賽再奪金，就能成為安山之後第二位「三冠王」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 射箭韓國奧運混雙金牌巴黎奧運2024奧運2024奧運國際

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

快訊／談「高姐」賽後哽咽　周天成：她是最好的後盾

快訊／談「高姐」賽後哽咽　周天成：她是最好的後盾

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

熱門新聞

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

2挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

3王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

4爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

5李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

最新新聞

1麟洋配丹麥一戰「現場應援聲」感動電視觀眾

2黃子鵬身體不適退　送醫檢查結果

3大谷9局炸裂：上一打席打出來就好了

4南韓隊在奧運「勇奪7面金牌」　日媒也震驚

5打不到丹麥選手屁屁　「王齊麟小手手」尷尬了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366