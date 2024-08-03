韓國3金超狂訓練　「人間機器人」金優鎮對「射箭機器人」引熱議

▲林是見、金優鎮混雙奪金，韓國射箭擁3金。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國射箭已經橫掃男團、女團及混雙3金，超狂訓練過程曝光，除了過往大家熟知的模擬奧運比賽場地、利用足球或棒球場製造噪音等，還加入射箭機器人對決的訓練法，讓韓國射箭進入另一層次。

「三朝元老」金優鎮與小11歲的「小全智賢」林是見搭擋，16強賽遇到中華隊時，「雷母」雷千瑩一度逼出加射，最終仍讓韓國組合過關，一路過關斬將拿下金牌。

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金優鎮與林是見透過現代集團所開發的射箭機器人進行對戰訓練，一段標題為「人間機器人」金優鎮與真機器人的對決」韓國射箭協會頻道的影片再度受熱議。

影片中實際設計在模擬奧運場地中比賽，連廣播都很到位，結果金優鎮與機器人成績不相上下，逼出加射才以9分不敵機器人所射出的10分箭。機器人透過感測器檢測風的方向並調整瞄準點，平均分數為9.65分。

這些投資在奧運得到回報，韓國成為目前奧運唯一得金牌的國家，再度站穩射箭大國威名，而在個人賽中，還有6名選手晉級8強，準備包辦獎牌。

金優鎮過去三屆奧運都在男團奪金，本屆增加一面混雙金牌，累計4金已經追平韓國最多奧運金牌，若個人賽再拿下，就會締造韓國在奧運的金牌數紀錄。

而「小全智賢」林是見則在去年亞運奪得3金，目前巴黎奧運也累計兩金，確立韓國女子射箭王牌地位，若個人賽再奪金，就能成為安山之後第二位「三冠王」。