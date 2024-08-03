粉絲好奇王齊麟「順毛時間」想啥？本尊又來了　回8字超有畫面

▲原PO好奇王齊麟順毛時在想什麼。（圖／翻攝自IG／chilinwang）

記者鄺郁庭／綜合報導

李洋、王齊麟「麟洋配」連2屆奧運挺進金牌站，從場上精彩表現，到場邊小花絮都掀起網上討論。就有網友拍下王齊麟發球前，在順羽毛球羽毛的畫面，PO在Threads並標註王齊麟，「其實很好奇 @chilinwang 發球前順毛的過程腦海在想什麼？」而王齊麟還真的現身親回，給出8字答案讓粉絲笑了。

王齊麟雖身扛奪獎壓力，還是不忘「海巡」Threads留言，被粉絲戲稱是「海巡隊長」，幾乎是有求必應。就有網友拍下王齊麟發球前，在順羽毛球羽毛的動作，好奇這時候王齊麟在想什麼，文中還特地標註王齊麟的帳號，希望本人解答。

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貼文掀熱論，「我也是每次都在想這個問題，台灣羽球選手只有他會一直順毛，好可愛」、「感覺是讓自己喘口氣，不要這麼緊繃，放鬆幾秒的感覺～我打羽毛球也會整理毛，但通常都是因為毛炸到慘不忍睹才順手整理」、「想等等姿勢要怎麼擺」，還有人歪樓，「順毛時：等一下要用什麼方式打李洋的屁股呢？」

值得注意的是，王齊麟真的在留言處現身，給出8字答案：「一點不慌 一點不慌」。引來粉絲笑呼，「真的到處海巡耶！」「就是這種心態啦～」「原來是在信心喊話」、「喜歡這個小動作。」

另外，還有網友發現一事，「有人也發現齊麟在幫羽球梳毛的時候，胸部一直動嗎？不知道是胸肌還是衣服。」這篇貼文也引來「海巡隊長」王齊麟留言：「肯定是胸肌」，令球迷笑翻。