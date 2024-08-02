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快訊／麟洋配次局21比17扳回一城　4強賽要第3局決勝負

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟豪取5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以5連勝之姿挺進巴黎奧運4強，今(2)日與丹麥第2種子阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)爭搶決賽門票，開賽呈現五五波，麟洋配以18比21讓出首局，所幸次局很快還以顏色，以21比17扳回一局，雙方將在第3局決勝負。

「麟洋配」本屆巴黎奧運預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，不過這反倒激發出最佳版本的他們，最終以4連勝挺進8強，昨(1)日再以直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，連2屆奧運挺進最終4強，現在距離衛冕金牌僅差2勝。

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李洋、王齊麟4強賽的對手是世界第2的丹麥資深男雙阿斯特魯普、拉斯姆森，麟洋配小組賽曾以2比1擊敗丹麥組合，不過過程可說是「驚濤駭浪」，首局輕鬆收下後，第2局卻遭對手逆襲，因此再次交手，兩人都不敢大意，李洋點出要注意對手的「發接發」還有心理戰伎倆。

▲▼王齊麟、李洋麟洋配羽球雙打晉級四強。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

麟洋配生涯共與丹麥第一男雙組合阿斯特魯普、拉斯姆森交手過9次，包含本屆奧運小組賽，以6勝3敗佔上風。目前麟洋配在奧運賽場拉出「跨屆」10連勝，展現出極佳的狀態。

今日雙方交手，開賽打成3比3，王齊麟網前攻擊得分，麟洋配4比3超前，雖幾度保持領先，但戰況十分膠著，呈現五五波，李洋一次倒地救球不及，一度趴在地上，起身後還按著腹部，麟洋配以7比11進入技術暫停。

暫停過後，麟洋配強勢的進攻，將分差縮小到9比12，一路苦追在局末靠著王齊麟連2次攻擊得手，追到了16比17，王齊麟的殺球再追成18比19，可惜對方還是以20比18取得局點，麟洋配以18比21讓出此局。

進入第2局，開局又是3比3，麟洋配重整旗鼓後，連得了6分拉開9比4、5分領先，兩人士氣大振，以11比6進入技術暫停。暫停過後，王齊麟上演行進中快速「換拍」的神技，李洋則在地上把球打回去，王齊麟巧妙還擊得分，將分差再拉大到13比9。儘管一度被追到16比14，麟洋配及時穩住，多拍來回後再擴大領先到18比14，以20比17得到3個局點，以21比17順利扳回一城。

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