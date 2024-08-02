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桌球比賽「擦汗時機」有特別規定！　大票人驚呆：數學要好欸

【巴黎奧運】比賽不是想擦汗就能擦？　他曝桌球「毛巾點」網友：選手數學要很好欸

▲桌球選手們不是想擦汗就能擦。（中華奧會提供）

文／鏡週刊

巴黎奧運的桌球賽事中，台灣隊林昀儒與鄭怡靜分別在男單與女單的8強賽中遭遇強敵。林昀儒面對地主法國好手勒布朗（Felix Lebrun），而鄭怡靜則對上大會頭號種子、中國選手孫穎莎。儘管兩人最終無緣晉級，但他們在場上的精采表現讓觀眾大呼過癮，也帶起了網友們對於桌球比賽規則的廣泛討論，就連「什麼時候可以擦汗」，都有應遵循的規則。

昨（8月1日）的桌球賽程，雖然「沉默殺手」林昀儒以及「桌球一姐」鄭怡靜十分可惜無緣晉級4強賽，不過，有網友在Threads上討論賽事時，也分享了「深夜的桌球小知識」。

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原來運動員就連想擦汗，都不是說想擦就能擦的！常常觀賞桌球比賽的球迷，或許會注意到選手經常在「某些特定時間點」才拿出毛巾擦汗，但這背後的規則到底是什麼呢？

事實上，在正式比賽中，選手並不是隨意擦汗的，而是根據比賽規定，在「毛巾點」才可以這麼做。根據中華奧林匹克委員會的桌球規則，「每局比賽中，每得6分球或決勝局交換位置時，選手才有短暫的時間擦汗」，也就是說，雙方的分數加起來要是6的倍數，才可以去擦汗。

對此，一票網友驚訝表示，「還以為想擦就擦」「選手數學要很好欸」「分數相加腦袋還要想一下，好忙」「所以2:4、7:5、10:8也可以嗎？這樣很多排列組合耶」。


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關鍵字： 桌球奧運台灣賽事規則

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