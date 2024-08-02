61歲桌球阿嬤倪夏蓮喝可樂「被代言」　網笑回：有沒有代言費

▲倪夏蓮。（圖／翻攝自Facebook／Cola Cola）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目，曾代表中國隊的61歲盧森堡「桌球阿嬤」倪夏蓮第六次征戰五環殿堂，在32強中雖然倪夏蓮以總局數0比4不敵世界排名第一的孫穎莎，但仍獲得全場鼓掌致上最高的敬意，其中倪夏蓮在比賽間歇時喝可樂補充體能成為焦點，今（2日）可口可樂香港臉書也發出「被代言」照，引起熱議。

可口可樂作為巴黎奧運官方贊助商，當然不會放棄這次曝光的機會，可口可樂的香港臉書今天以倪夏蓮喝可樂的照片發文稱「贏家是最懂享受比賽的人」、「每場比賽，最緊要的是享受過程，無論結果如何，依然贏在快樂」，「可口可樂與桌球阿嬤倪夏蓮一同擁抱此刻，將快樂感染你我，有可口可樂就有快樂」。

貼文一出也引來大量網友說讚，紛紛說道「「終身代言啦，免費提供比賽用可樂」、「證明可口可樂無禁藥，比賽都可以喝，驗尿都不怕」、「我以為是坊間改圖，原來是真的！」但也有人質疑是否有代言費，「堂堂大公司，記得給代言費」、「有沒有代言費給倪姊？」。