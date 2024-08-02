外媒質疑世界紀錄　甜姐兒張雨霏動怒 ：為何不質疑菲爾普斯

▲張雨霏100m奪銅淚崩。（圖／新華社）

記者楊舒帆／綜合報導

中國游泳選手近日深陷禁藥疑雲，尤其在潘展樂游破100公尺自由式世界紀錄又引發一些質疑聲浪，女將張雨霏在1日以2分05秒09的成績獲得200公尺蝶式銅牌，面對外媒提問中國游泳禁藥風波，她馬上反問道，「為何中國運動員游得快要被質疑，菲爾普斯（Michael Phelps）和雷德基（Katie Ledecky）沒有人敢質疑？」

潘展樂在7月31日以46.40秒的成績奪下金牌，史上能在48秒內遊完100公尺自由式的亞洲男性選手歷史上只有5人。中國選手在半年內頻繁接受禁藥檢測，約每人平均被檢測21次，但在破紀錄時，仍被外媒質疑。

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張雨霏表示，「相信他（潘展樂）在入村前，這一周都沒有中斷過藥檢，至於他有無用藥，禁藥檢測可以給出明白的指示，這不是我去判斷的。至於他為什麼能游這麼快，只有他的教練和他自己知道了。」

針對中國選手被外媒質疑禁藥問題，張雨霏表示，「為什麼當中國選手游這麼快的時候要被質疑，在此之前，偉大的運動員菲爾普斯拿到7塊金牌、8塊金牌時，沒有人敢去質疑他？雷德基從2012年至2024年稱霸多年，且每屆都有金牌，為什麼沒有人質疑她呢？」她不認為禁藥事件能造成嚴重影響，「因為我們本身就是清白的，清者自清。」