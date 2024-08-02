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日本男籃拼奧運傳出壞消息　八村壘因傷退賽：

▲八村壘因傷退出日本男籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘因傷退出日本男籃。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

日本男籃傳出壞消息，現效力NBA湖人的前鋒八村壘因左腓腹肌受傷，必須退出國家隊，八村壘也透過聲明表示，「能夠以日本男籃的一員出戰，我感到非常自豪。」

前天日本與地主法國拼出精彩戰役，在比賽還剩8分31秒時，八村壘領到本場第2次違反運動精神犯規被判出場，本場雙方打得激烈，延長賽日本以90比94不敵法國隊。賽後傳出八村壘左小腿不適，經檢查後被診斷為左腓腹肌受傷。

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日本籃協表示，「在對戰法國後，八村壘感到腿部不適，經MRI檢查確定無法繼續參賽，獲得日本奧委會和選手們的理解後，決定讓他提前離隊。巴黎奧運仍在進行，希望大家能幫日本男籃加油。」

八村壘也透過聲明中表示，「由於需要盡快治療傷勢，根據NBA與FIBA規則，我不得不退出，感謝現場跟世界各地的球迷，特別是日本的球迷，與隊友能一起打出精彩的比賽，並成為日本男籃的一員，我感到非常自豪，請大家繼續支持日本迎戰巴西的比賽。」

雖然日本在小組賽遭遇2連敗，但仍有望晉級8強，下一場將面對同樣0勝2敗的巴西，只要日本順利獲勝，並與其他小組的第3名比較勝差分，就有機會晉級8強。

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