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「女飛魚」累積破紀錄13枚奧運獎牌！　與隊友合力摘銀

▲「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國在巴黎奧運4X200公尺自由式接力拿下銀牌，陣中名將「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）奪下奧運生涯第13枚獎牌，成為最多奧運獎牌的女性泳將。

澳洲以7分38秒08拿下金牌，美國則以7分40秒86的成績摘銀，銅牌則由中國奪下，加拿大為第4名。雷德基拿下第4枚銀牌，而她還擁有8枚金牌、1枚銅牌，共13面奧運獎牌，本屆奧運也有望在800公尺自由式再添1枚獎牌。

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根據《NBC News》報導，雷德基的隊友杰梅爾（Erin Gemmell）表示，「能夠成為她旅程的一部分真是太神奇了，參加接力賽比個人賽更有趣，今晚我們玩得很開心。」有趣的是，目前19歲的杰梅爾在8歲的時候曾在萬聖節扮成雷德基，「這真是讓我難以置信，現在我可以在萬聖節用這枚獎牌作為服裝裝飾，真是太瘋狂了。」

美國隊選手溫斯坦（Claire Weinstein）則表示，「能為美國隊參加接力賽真是特別，而能夠成為雷德基旅程的一部分更是讓這一切變得更加特別。

雖然雷德基已經擁有眾多榮譽，但她仍不想停止，對於4年後的洛杉磯奧運，她也很希望能夠參加。

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