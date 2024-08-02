「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷將於巴黎時間2日展開巴黎奧運首秀，在女子拳擊57公斤級16強賽亮相，然而近期卻有有心人士拿性別議題來「冷飯熱炒」攻擊她，甚至連知名作家JK羅琳(J.K. Rowling)都參一咖發文質疑，對此國際奧會(IOC)先前已經強調林郁婷完全符合規定，而她也在賽前一天做出正面回應，強調這對她來說完全沒有影響，「就當作是對手怕我！」

▲巴黎奧運女子拳擊好手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

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在3年前生涯首次奧運會東京奧運16強飲恨的林郁婷，在2023年初陷入低潮，原本在世錦賽摘銅的她，卻在頒獎前一刻因為被大會判定她「生理數值異常」，直接取消獎牌，幸好她秀出檢查證明還她清白，並於去年的杭州亞運摘下金牌，洗刷冤屈。

而在奧運出賽前夕，林郁婷又被有心人士「冷飯熱炒」，質疑她的性別，連JK羅琳都參一咖，林郁婷對此正面回應，「既然我們都站出來要比賽，其實這些風雨當然我也可以理所當然視為說，可能是對手太拒怕我們實力，所以拿一些毛病出來做文章。」

她強調，「這個只會讓我覺得說，他們更加的害怕我，那我只會在場上更好的發揮出來。」林郁婷透露這幾天有收到不少親友的關心，她都跟大家說「她很好」，也指出在奧運期間，她已經把社群軟體全都刪掉，這個風波對她完全不會造成影響。