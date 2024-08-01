快訊／雷千瑩7比1力壓38歲老將　挺進射箭個人賽32強

▲「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭女團止步本屆巴黎奧運8強後，今(1)日個人賽由我國代表團年紀最小的19歲小將李彩綺打頭陣，她一度連發4支10分箭，可惜仍止步64強，晚間換4屆元老「雷母」雷千瑩登場，首輪出戰哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲(Ana Rendon Martinez)，表現相當沉穩，以總積點7比1力壓對手，前進32強。

此次中華女子射箭代表隊由「雷母」雷千瑩率兩位小將邱意晴、李彩綺出擊，3人在資格賽分居第29、40和53名。

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從18歲征戰到34歲，雷千瑩生涯第4度叩關五環殿堂，她曾在2016年里約奧運攜手林詩嘉、譚雅婷奪下女團銅牌，去年她在杭州亞運迎來個人亞運「最後一舞」，4屆亞運收穫一面銀牌。隨著年紀漸長，身旁隊友與她年紀越差越多，她把每一場都當「最後一場」來珍惜。

雷千瑩今日對上比自己年長的5屆奧運選手馬丁尼茲，兩人經驗都相當豐富，雷千瑩開賽8分箭，接著及時調整回來，2、3兩支都是10分，首局28比26先拿下2分積點。第2局，雷千瑩連3支9分箭，雙方27平，雷千瑩以3比1領先。

來到第3局，雷千瑩連發2支10分箭取得上風，以29比27再拿下2分積點，以5比1聽牌，下一局只要打平就能勝出。進入第4局，雷千瑩繼續穩定發揮，以27比26勝出，總積點7比1過關。