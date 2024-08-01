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潘威倫談引退契機笑稱說來話長　奪新人王最難忘

▲▼潘威倫選手生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲潘威倫選手生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫今召開引退記者會，談到引退契機，他說，身為一個球員，只要有能力就要繼續在場上奮戰，如今球團自有規劃，欲安排新人更多發展，他也願意讓出空間，選擇引退。

潘威倫2003年加入中職，職棒首個球季繳出13勝8敗、防禦率2.43的成績，拿下該年的新人王獎項；生涯至今累積149勝，為中職勝投紀錄保持人，個人150勝里程碑僅差一步。

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今年是球員生涯最後一季，潘威倫談到退休契機，他笑說，說來話長，之後有機會再和大家娓娓道來，不過面對球員後期，他表示，自己是抱持著「老兵不死、只是凋零」的心態奮鬥，「想過只要有能力繼續在場上，就會繼續打拚。」

面對新人後起，潘威倫抱持提攜後輩的心情，準備卸下球員身份，被封為「沈默的王牌」，他說，「身為投手站上投手丘，上了場就必須贏球，背負不能輸的壓力，包括教練、球團以及球迷朋友的期待，有時場上不如意，對隊友會不好意思，也會難過無法為球隊奪勝，但在這過程中，也感謝家人朋友鼓勵，才能展現現在的抗壓。」

回憶職棒生涯最難忘的獎項，潘威倫說，正是新人王，「因為是一生只有一次才能拿到，所以特別有意義。」至於最辛苦應該就是拿到東山再起獎，「不管是傷勢還是低潮，這過程必須持續努力，背後還有一些朋友幫忙，才能夠回到場上拿到這個獎。」

打球22年來，潘威倫直言，沒想過能夠累積這麼多成就、創下紀錄，「只能每天不斷去努力，這背後的累積，要感謝球團、球迷、隊友甚至體能教練以及復健師，這些幫助過我的人能夠穩定打到現在，真的很感激他們。」

潘威倫持續朝150勝目標努力，他強調，每次下場就是想要贏球的心態，謝謝大家這一路以來的支持。

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關鍵字： 潘威倫統一獅中職

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