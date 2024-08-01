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麟洋配8強賽對手出爐！生涯對戰全勝　林昀儒拚4強碰上地主強敵

▲▼麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝，全場最後時刻高喊台灣替他們應援 。（圖／中華奧會提供）

▲麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝晉級。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

巴黎奧運開幕第6天，中華代表隊持續征戰拚佳績。羽球闖進淘汰賽的男單周天成、男雙「麟洋配」將分頭出擊，桌球林昀儒、鄭怡靜也將力拚晉級4強機會。

台灣男雙李洋、王齊麟從預賽的死亡之組取得全勝晉級後，似乎跟著轉運，抽籤後，8強首戰泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）。

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根據國際羽球總會（BWF）官網的對戰統計顯示，「麟洋配」生涯和對手交手過5次全都獲勝，且都是直落2大比分過關，很有機會挺進4強窄門。

▲▼ 林昀儒28日桌球男單出戰波多黎各選手Brian Afanador。（圖／路透）

▲桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

桌球賽場上，台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜都有硬仗，林昀儒在8強將對上法國地主直拍好手F.勒布朗（Felix Lebrun），雙方生涯對戰過3次，林昀儒以1勝2敗居下風。

至於鄭怡靜若無意外，8強對上將會是大會頭號種子、中國籍的世界球后孫穎莎。

今年氣氛比較低迷的射箭代表隊，將有雷千瑩、邱意晴、李彩綺在女單個人對抗賽登場，雷千瑩首戰哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲（Ana Rendon Martinez）、李彩綺對決烏克蘭選手馬欽柯（Veronika Marchenko）、邱意晴則要強碰去年世錦賽銅牌的日本好手野田紗月。

在女子拳擊吳詩儀闖進4強確定保底銅牌後，「抗癌女拳王」陳念琴也將在女子66公斤級16強登場，對手將是巴西女將桑托斯（Barbara Maria dos Santos）。

上屆東京奧運替台灣拿下男子高爾夫銅牌的潘政琮，也將攜手俞俊安在首回合賽事登場，他們過去幾天已經在球場練習多次，盼望能開出好彩頭。

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