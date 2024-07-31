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天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎生涯最後一舞止步巴黎奧運小組賽，她自幼受熱愛羽球的父親影響，7歲開始持拍，15歲登上國際賽，如同她的名字般，她以「天才少女」之姿出現，如魔術師般的華麗球技收服眾人，超過20年的生涯在超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽合計奪下32冠，是史上唯一累計30冠的女單選手。

1994年6月20日出生的戴資穎，7歲持拍，12歲成為羽球甲組選手，2009年10月，年僅15歲的她首度登上國際賽舞台，一舉在越南大獎賽拿下亞軍，天才少女初露鋒芒；2011年6月的印尼頂級超級賽，她首輪就逆轉擊退當時高居世界第2的中國女將汪鑫，並在7月的美國公開賽贏得首個職業賽冠軍。

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▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞不敵好友依瑟儂。（圖／路透）

戴資穎開啟了邁向世界球后之路，2013年初，她的世界排名竄升到第9；2014年底，她在超級系列賽總決賽女單決賽直落2扳倒南韓名將成池鉉，成為台灣史上首位在超級系列賽總決封后的選手。2015年9月，戴資穎的世界排名來到新高的女單第3；2016年11月，她在香港超級賽奪冠，該年12月擠下西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)，首度登上世界球后寶座。

戴資穎2016到2017年曾締造跨季6連冠、跨季27連勝紀錄；2018年她衛冕全英公開賽冠軍，並在亞錦賽、雅加達亞運摘金，單季連拿8冠，迎來生涯巔峰；她自2016年12月1日到2018年4月18日，連續占據世界球后寶座72周。

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

戴資穎生涯曾6度重返世界第1，球后在位周數達女單史上最長的214周，直到2022年9月6日才完全讓出球后位置，近2年排名雖下滑，2023年仍拿下3冠。自2016年以8萬4611的世界積分收尾後，戴資穎連續8年積分未低於8萬分，2018、2021年的世界積分更突破10萬大關，長期宰制女單賽場。

戴資穎生涯累計12座超級系列賽冠軍、3座黃金大獎賽冠軍、17座世界巡迴賽冠軍，3項大賽累計32冠，成為史上唯一一位累計30冠的女單好手，緊追中國男單傳奇林丹的33冠；單打歷史最多冠紀錄保持人則是大馬傳奇李宗偉的57冠。

另外，戴資穎代表我國在亞錦賽女單囊括3金、亞運女單及世大運女單各1金，她踏出的每一步都成了台灣羽壇的歷史新頁，2018年亞運金牌、2020年東京奧運銀牌都是台灣史上頭一遭。

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