快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，小組賽首戰直落2輕鬆過關，今(31)日與同為1勝0敗的泰國好友依瑟儂進行「宿命對決」，兩人連續2屆奧運都在攸關晉級的關鍵戰役交手，小戴首局下半局狂追分，為化解局點撲倒在地還擦傷了手肘，仍以19比21讓出此局，次局依舊沒能調整至最佳狀態，以15比21落敗，沒能前進本屆8強，生涯也正式畫下句點。

▲戴資穎對決好友依瑟儂，為救球撲倒在地。（圖／路透）

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▲台灣球后戴資穎。（圖／中華奧會提供）

戴資穎此次以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，為了迎接生涯最後一舞，她自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，就專心治療左膝傷勢未再出賽。

戴資穎本屆奧運預賽與好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同在E組，若能取得分組第1，就可直抵8強，她首戰以直落2擊退譚蓮妮，今日與依瑟儂爭搶晉級門票。過去雙方35次交手，小戴以20勝15敗佔有優勢，不過依瑟儂與她打法相似，是不容小覷的對手。

▲戴資穎對決好友依瑟儂，為救球撲倒在地。（圖／路透）

戴資穎今日開賽1比3落後，很快就連得4分，取得5比3超前，但被追到6比6後，小戴突遇亂流連丟4分，陷入6比10落後，以6比11進入技術暫停。

小戴下半局奮力追趕比分，但失誤還是偏多，她趁著空檔與自己對話，很快連得5分，追到13比15、2分差，隨後她使出招牌的勾對角，維持15比17、2分差，局末再逼近到18比19，但依瑟儂仍以20比18取得2個局點，小戴為化解局點，奮不顧身撲倒在地，擦傷了手肘，可惜還是以19比21讓出此局。

小戴在局與局的休息時間治療手肘擦傷，可見已破皮流血，她展現球不落地就不放棄的精神，感動眾人。但她第2局依舊沒能調整至最佳狀態，落入2比7、5分落後，隨後被拉開分差到2比10，以2比11進入技術暫停。

下半局小戴繼續苦戰，場邊不斷傳出粉絲替她加油的喊聲，她奮力追趕到10比16，無奈始終無法再追近比分，連輸2局替傳奇生涯畫下句點。

戴資穎首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運她正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆巴黎奧運則是她的生涯最後一舞。