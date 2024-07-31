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快訊／戴資穎決戰好友依瑟儂爭8強　首局狂追仍以19比21讓出

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，小組賽首戰直落2輕鬆過關，今(31)日與同為1勝0敗的泰國好友依瑟儂進行第36度的「宿命對決」，兩人連續2屆奧運都在攸關晉級的關鍵戰役交手，小戴以6比11進入技術暫停後，下半局開啟追分模式，一度逼成1分差，可惜還是以19比21讓出這一局。

▲▼台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／中華奧會提供）

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戴資穎此次以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，為了迎接生涯最後一舞，她自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，就專心治療左膝傷勢未再出賽。

戴資穎本屆奧運預賽與好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同在E組，若能取得分組第1，就可直抵8強，她首戰以直落2擊退譚蓮妮，今日與依瑟儂爭搶晉級門票。過去雙方35次交手，小戴以20勝15敗佔有優勢，不過依瑟儂與她打法相似，是不容小覷的對手，依瑟儂曾形容對戰小戴就像看到自己的影子。

▲▼戴資穎28日在巴黎奧運進行羽球女子單打首戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴資穎在巴黎奧運迎來最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

戴資穎今日開賽1比3落後，很快就連得4分，取得5比3超前，但被追到6比6後，小戴突遇亂流連丟4分，陷入6比10落後，以6比11進入技術暫停。小戴下半局奮力追趕比分，但失誤還是偏多，她趁著空檔與自己對話，很快連得5分，追到13比15、2分差，隨後她使出招牌的勾對角，維持15比17、2分差，局末再逼近到18比19，但依瑟儂以20比18取得2個局點，最終小戴以19比21讓出此局。

戴資穎首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運她正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆巴黎奧運則是她的最後一舞。

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